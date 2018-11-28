Путин так и не поговорил с Порошенко о моряках

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Среда, 28 ноября 2018, 13:35

Российский президент Владимир Путин и украинский президент Петр Порошенко не общались после инцидента в Керченском проливе.

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал "РИА Новости".

Порошенко в интервью телеканалам во вторник заявил, что в ночь после захвата украинских моряков в районе Керченского пролива запросил разговор с Путиным, но ответа не получил – и вынужден был обратиться за помощью к канцлеру Германии Ангеле Меркель.

"Каких-либо телефонных контактов президентов не было", – сказал Песков.

До этого, в понедельник, пресс-секретарь Путина также говорил, что разговоров двух президентов не было и ему неизвестно, планируются ли двусторонние контакты по поводу захваченных украинских военных судов и освобождения моряков.

Путин обсуждал с Меркель инцидент в Черном море.

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 или 6 из которых получили ранения.

27 ноября подконтрольные Кремлю судьи в аннексированном Крыму избрали меры пресечения для 15 захваченных моряков, оставив украинцев под стражейна 2 месяца.

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Темы: Путин Порошенко Азовское море Крым
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