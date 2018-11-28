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Порошенко: Украина передислоцирует войска для защиты от России

Среда, 28 ноября 2018, 15:07

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в связи с введением военного положения в ряде областей в Украине будут передислоцированы войска.

Об этом он сказал на встрече с жителями Черниговской области в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы осуществим передислокацию войск, мы будем охранять границу, в том числе границу с Российской Федерацией в Черниговской области для того, чтобы войска врага не вошли вовнутрь государства", - заявил Порошенко.

По его словам, в первую очередь Украине надо держать оружие наготове на территории Донецкой и Запорожской областей, у побережья Азовского моря.

"Зачем? Они хотят соединить Крым оккупированный и оккупированную часть на востоке нашего государства", - отметил президент.

Он добавил, что у Украины уже не та армия, которая была в 2014 году, и она не позволит этого сделать.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что в случае наземного нападения России на Украину украинские военные будут получать повышенное денежное обеспечение со дня начала агрессии, а не с 1 января, как планировалось.

Как сообщалось, 28 ноября президент Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа "О введении военного положения в Украине".

Депутаты приняли этот законопроект 26 ноября.

Им утверждается указ президента от 26 ноября 2018 года №393 "О введении военного положения в Украине" со следующей оговоркой: военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

Согласно обнародованному приложению к законопроекту, военное положение в Украине вводится с 14 часов 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток – до 14 дня 26 декабря 2018 года.

Стимулом к введению военного положения послужило то, что 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 или 6 из которых получили ранения.

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Темы: ПорошенкопрезидентРосcия
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