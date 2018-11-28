Порошенко: Україна передислокує війська для захисту від Росії

Президент України Петро Порошенко заявив, що в зв'язку з введенням воєнного стану в ряді областей в Україні будуть передісловані війська.

Про це він сказав на зустрічі з жителями Чернігівської області в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми здійснимо передислокацію військ, ми будемо охороняти кордон, в тому числі кордон з Російською Федерацією в Чернігівській області для того, щоб війська ворога не увійшли всередину держави", - заявив Порошенко.

За його словами, в першу чергу Україні треба тримати зброю напоготові на території Донецької та Запорізької областей, біля узбережжя Азовського моря.

"Навіщо? Вони хочуть з'єднати окупований Крим і окуповану частину на сході нашої держави", - зазначив президент.

Він додав, що в України вже не та армія, яка була в 2014 році, і вона не дозволить цього зробити.

Раніше президент Петро Порошенко заявив, що в разі наземного нападу Росії на Україну українські військові отримуватимуть підвищене грошове забезпечення з дня початку агресії, а не з 1 січня, як планувалося.

Як повідомлялося, 28 листопада президент Петро Порошенко підписав закон про затвердження указу "Про введення воєнного стану в Україні".

Депутати ухвалили цей законопроект 26 листопада.

Ним затверджується указ президента від 26 листопада 2018 року №393 "Про введення воєнного стану в Україні" з таким застереженням: воєнний стан вводиться в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

Згідно з додатком до законопроекту, воєнний стан в Україні запроваджується із 14-ї години 26 листопада 2018 року строком на 30 діб – до 14-ї дня 26 грудня 2018 року.

Поштовхом до запровадження воєнного стану стало те, що 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких, за підтвердженою росіянами інформацією, отримали поранення.

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