Два бывших СБУшника участвовали в захвате украинских судов

Два бывших сотрудника Службы безопасности Украины причастны к захвату украинских судов вблизи аннексированного Россией Крыма.

Об этом сказал заместитель главы СБУ Олег Фролов на брифинге в четверг, отвечая на вопрос журналиста об участии перебежчиков в инциденте, произошедшем в Керченском проливе 25 ноября.

"Да, у нас есть такая информация, что два бывших сотрудника Службы безопасности Украины выполняют задачи по захвату наших судов. Эта информация есть", – подтвердил он.

Другой информации об этом Фролов не предоставил.