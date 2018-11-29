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Два бывших СБУшника участвовали в захвате украинских судов

Четверг, 29 ноября 2018, 13:00
Два бывших СБУшника участвовали в захвате украинских судов

Два бывших сотрудника Службы безопасности Украины причастны к захвату украинских судов вблизи аннексированного Россией Крыма.

Об этом сказал заместитель главы СБУ Олег Фролов на брифинге в четверг, отвечая на вопрос журналиста об участии перебежчиков в инциденте, произошедшем в Керченском проливе 25 ноября.

"Да, у нас есть такая информация, что два бывших сотрудника Службы безопасности Украины выполняют задачи по захвату наших судов. Эта информация есть", – подтвердил он.

Другой информации об этом Фролов не предоставил.

Как известно, среди 24 захваченных оккупантами украинских моряков есть два действующих сотрудники СБУ.

Заместитель главы СБУ подчеркнул, что украинские следователи продолжат – в пределах досудебного расследования – документировать преступления российских спецслужб и военных против украинских моряков.

Производство военная прокуратура Южного региона Украины открыла по ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса

Следователи СБУ уже объявили подозрение 8 представителям пограничных служб ФСБ РФ и Вооруженных сил России, которые давали и выполняли преступные приказы о нападении на украинских моряков. Среди них контр-адмирал и вице-адмирал пограничного управления ФСБ.

СБУ устанавливает других причастных россиян, в том числе летчиков, обстреливавших украинские суда.

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

27-28 ноября оккупанты взяли под стражу на 2 месяца всех 24 моряков, включая троих раненых, которые находятся в Керчи.

Президент Петр Порошенко издал указ о введении военного положения в Украине до 26 декабря, а Верховная Рада утвердила его. Военное положение вводится в 10 областях Украины.

Читайте также 30 дней войны. Для чего в Украине ввели военное положение

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Алена Рощенко, УП
Темы: Азовское мореЧерное мореКрымРосcияСБУ
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