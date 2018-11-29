Два бывших СБУшника участвовали в захвате украинских судов

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Четверг, 29 ноября 2018, 14:00

Два бывших сотрудника Службы безопасности Украины причастны к захвату украинских судов вблизи аннексированного Россией Крыма.

Об этом сказал заместитель главы СБУ Олег Фролов на брифинге в четверг, отвечая на вопрос журналиста об участии перебежчиков в инциденте, произошедшем в Керченском проливе 25 ноября.

"Да, у нас есть такая информация, что два бывших сотрудника Службы безопасности Украины выполняют задачи по захвату наших судов. Эта информация есть", – подтвердил он.

Другой информации об этом Фролов не предоставил.

Алена Рощенко, УП

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Темы: Азовское море Черное море Крым Росcия СБУ
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