Два бывших СБУшника участвовали в захвате украинских судов
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Четверг, 29 ноября 2018, 14:00
Два бывших сотрудника Службы безопасности Украины причастны к захвату украинских судов вблизи аннексированного Россией Крыма.
Об этом сказал заместитель главы СБУ Олег Фролов на брифинге в четверг, отвечая на вопрос журналиста об участии перебежчиков в инциденте, произошедшем в Керченском проливе 25 ноября.
"Да, у нас есть такая информация, что два бывших сотрудника Службы безопасности Украины выполняют задачи по захвату наших судов. Эта информация есть", – подтвердил он.
Другой информации об этом Фролов не предоставил.
Алена Рощенко, УП
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