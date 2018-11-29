Два колишні СБУшники брали участь у захопленні українських суден

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Четвер, 29 листопада 2018, 14:00

Два колишніх співробітники Служби безпеки України причетні до захоплення українських суден поблизу анексованого Росією Криму.

Про це сказав заступник голови СБУ Олег Фролов на брифінгу у четвер, відповідаючи на запитання журналістів щодо участі перебіжчиків в інциденті, що стався в Керченській протоці 25 листопада.

"Так, у нас є така інформація, що два колишніх співробітники Служби безпеки України виконують завдання з захоплення наших суден. Ця інформація є", – підтвердив він.

Іншої інформації про це Фролов не надав.

Заступник голови СБУ наголосив, що українські слідчі продовжать – у межах досудового розслідування – документувати злочини російських спецслужб та військових проти українських моряків.

Провадження військова прокуратура Південного регіону України відкрила за ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни), ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) та п. 1 ч. 2. ст.. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу

Слідчі СБУ вже оголосили підозру 8 представникам прикордонних служб ФСБ РФ та Збройних сил Росії, які давали й виконували злочинні накази щодо нападу на українських моряків. Серед них контр-адмірал та віце-адмірал прикордонного управління ФСБ. СБУ встановлює інших причетних росіян, зокрема льотчиків.

Олена Рощенко, УП

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Теми: Азовське море Чорне море Крим Росія СБУ
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