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Два колишні СБУшники брали участь у захопленні українських суден

Четвер, 29 листопада 2018, 13:00
Два колишні СБУшники брали участь у захопленні українських суден

Два колишніх співробітники Служби безпеки України причетні до захоплення українських суден поблизу анексованого Росією Криму.

Про це сказав заступник голови СБУ Олег Фролов на брифінгу у четвер, відповідаючи на запитання журналістів щодо участі перебіжчиків в інциденті, що стався в Керченській протоці 25 листопада.

"Так, у нас є така інформація, що два колишніх співробітники Служби безпеки України виконують завдання з захоплення наших суден. Ця інформація є", – підтвердив він.

Іншої інформації про це Фролов не надав.

Як відомо, серед 24 захоплених окупантами українських моряків є два чинних співробітники СБУ.

Заступник голови СБУ наголосив, що українські слідчі продовжать – у межах досудового розслідування – документувати злочини російських спецслужб та військових проти українських моряків.

Провадження військова прокуратура Південного регіону України відкрила за ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни), ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) та п. 1 ч. 2. ст.. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу

Слідчі СБУ вже оголосили підозру 8 представникам прикордонних служб ФСБ РФ та Збройних сил Росії, які давали й виконували злочинні накази щодо нападу на українських моряків. Серед них контр-адмірал та віце-адмірал прикордонного управління ФСБ.

СБУ встановлює інших причетних росіян, зокрема льотчиків, які обстрілювали українські судна.

25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких отримали поранення.

27-28 листопада окупанти взяли під варту на 2 місяці усіх 24 моряків, включаючи трьох поранених, які перебувають у Керчі.

Президент Петро Порошенко видав указ про введення воєнного стану в Україні до 26 грудня, а Верховна Рада затвердила його. Воєнний стан вводиться в 10 областях України.

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Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Азовське мореЧорне мореКримРосіяСБУ
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