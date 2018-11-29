СБУ обнародовала переговоры летчиков, обстрелявших украинские суда

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Четверг, 29 ноября 2018, 14:50

Служба безопасности Украины обнародовала переговоры между российскими воздушными судами, которые обстреливали украинские военные суда 25 ноября перед их захватом.

Запись в видеоформате, показанная на брифинге заместителя главы СБУ Олега Фролова, уже появился на сайте спецслужбы.

Сотрудники СБУ "техническими средствами получили переговоры экипажей российского самолета СУ-30 и вертолета КА-52 с соответствующими пунктами управления".

Зафиксированы переговоры пилота самолета Су-30 СМ с позывным "509" с диспетчером под позывным "Джемпер" и кораблем ЧФ РФ с позывным "Мантилья", состоявшиеся 25 ноября в период с 18:43 до 20:36.

Диспетчер дает координаты зоны, где находится корабль, а "Мантилья" потом дает "координаты цели"

"Работу выполнил. Двумя, практически", – отчитывается "509-й".

Пилотам вертолетов КА-52 с позывными 9-47 и 9-49 в период с 19:12 до 21:42 в воскресенье также дают координаты. Сначала говорят "оружие не применять до указания", но потом приказы менялись.

На записи не слышно приказа применять оружие. Но из нее ясно, что у вертолета 9-49 было два "Карандаша" (неуправляемых ракеты – ред.).

Запись обрывается на вопросе диспетчера к вертолету 9-47 о том, сколько у них осталось "Карандашей".

"В этих переговорах между экипажами самолета Су-30 и вертолета КА-52 речь шла о применении оружия по военным кораблям Украины. В этих переговорах четко указывается на использование двух "Карандашей" как со стороны Су-30, так и со стороны КА-52 ", – пояснил Фролов журналистам.

По его словам, воздушные суда целенаправленно применили оружие – и вернулись в пункт постоянной дислокации.

"Эти переговоры не оставляют никакого сомнения, что российское военное руководство сознательно отдавало приказ на применение оружия против украинских кораблей" ,– заявил Фролов.

Алена Рощенко, УП, обновлено

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Темы: Азовское море Черное море Крым СБУ Росcия
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