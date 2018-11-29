СБУ обнародовала переговоры летчиков, обстрелявших украинские суда

Служба безопасности Украины обнародовала переговоры между российскими воздушными судами, которые обстреливали украинские военные суда 25 ноября перед их захватом.

Запись в видеоформате, показанная на брифинге заместителя главы СБУ Олега Фролова, уже появился на сайте спецслужбы.

Сотрудники СБУ "техническими средствами получили переговоры экипажей российского самолета СУ-30 и вертолета КА-52 с соответствующими пунктами управления".

Зафиксированы переговоры пилота самолета Су-30 СМ с позывным "509" с диспетчером под позывным "Джемпер" и кораблем ЧФ РФ с позывным "Мантилья", состоявшиеся 25 ноября в период с 18:43 до 20:36.

Диспетчер дает координаты зоны, где находится корабль, а "Мантилья" потом дает "координаты цели"

"Работу выполнил. Двумя, практически", – отчитывается "509-й".

Пилотам вертолетов КА-52 с позывными 9-47 и 9-49 в период с 19:12 до 21:42 в воскресенье также дают координаты. Сначала говорят "Выйти на дистанцию применения оружия, оружие не применять до указания", но потом приказы меняются.

9-47 докладывает, что видят четыре судна: два стоят, два других двигаются в их направлении.

На записи не слышно приказа применять оружие. Но из нее ясно, что "расхода "Карандашей", то есть неуправляемых ракет, у 47-го не было, а у 49-го – два.

Запись обрывается на вопросе диспетчера к вертолету 9-47 о том, сколько у них осталось "Карандашей".

"В этих переговорах между экипажами самолета Су-30 и вертолета КА-52 речь шла о применении оружия по военным кораблям Украины. В этих переговорах четко указывается на использование двух "Карандашей" как со стороны Су-30, так и со стороны КА-52 ", – пояснил Фролов журналистам.

По его словам, воздушные суда целенаправленно применили оружие – и вернулись в пункт постоянной дислокации.

"Эти переговоры не оставляют никакого сомнения, что российское военное руководство сознательно отдавало приказ на применение оружия против украинских кораблей" ,– заявил Фролов.

По данным СБУ, российский истребитель СУ-30 выпустил 2 ракеты против украинских кораблей и 2 ракеты выпустил разведывательно-ударный вертолет КА-52. Кроме того, россияне якобы применили крупнокалиберное корабельное вооружение.

"Огонь велся именно по рубке, где находились украинские моряки", – сказал Фролов.

А корабль ФСБ "Дон" таранил украинский буксир "Яны Капу" перед штурмом кораблей.

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

27-28 ноября оккупанты взяли под стражу на 2 месяца всех 24 моряков, включая троих раненых, которые находятся в Керчи.

Президент Петр Порошенко издал указ о введении военного положения в Украине до 26 декабря, а Верховная Рада утвердила его. Военное положение вводится в 10 областях Украины.

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