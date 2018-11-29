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СБУ оприлюднила переговори льотчиків, які обстрілювали українські судна

Четвер, 29 листопада 2018, 13:50
СБУ оприлюднила переговори льотчиків, які обстрілювали українські судна
СБУ

Служба безпеки України оприлюднила переговори між російськими повітряними суднами, які обстрілювали українські військові судна 25 листопада перед їх захопленням.

Запис у відеоформаті, показаний на брифінгу заступника голови СБУ Олега Фролова, вже з'явився на сайті спецслужби.

Співробітники СБУ "технічними засобами отримали перемовини екіпажів російського літака СУ-30 та гелікоптера КА-52 з відповідними пунктами управління".

Зафіксовано переговори пілота літака Су-30 СМ із позивним "509" з диспетчером під позивним "Джемпер" та кораблем ЧФ РФ із позивним "Мантилья", що відбулися 25 листопада у період з 18:43 до 20:36.

Диспетчер дає пілоту координати зони, де перебуває корабель, а "Мантилья" потім дає "координати цілі".

"Роботу виконав. Двома, практично", – звітує "509-й".

Пілотам гелікоптерів КА-52 з позивними 9-47 та 9-49 у період із 19:12 до 21:42 в неділю також дають координати. Спочатку кажуть "Вийти на дистанцію застосування зброї, зброю не застосовувати до вказівки", але потім накази змінюються.

9-47 доповідає, що бачать чотири судна: два стоять, два інших рухаються в їхньому напрямку.

На записі не чути наказу застосовувати зброю. Але з нього ясно, що "витрати (рос. "расход") "Карандашів", тобто некерованих ракет, у 47-го не було, а в 49-го – два.

Запис обривається на запитанні диспетчера до гвинтокрила 9-47 про те, скільки в них залишилося "Карандашів".

"В цих перемовинах між екіпажами літака Су-30 та гвинтокрила КА-52 йшлося про застосування зброї до військових кораблів України. В цих перемовинах чітко вказується на використання двох "Карандашів" як з боку Су-30, так і з боку КА-52", – пояснив Фролов журналістам.

За його словами, повітряні судна цілеспрямовано застосували зброю – й повернулися до пункту постійної дислокації.

"Ці перемовини не залишають жодного сумніву, що російське військове керівництво свідомо віддавало наказ на застосування зброї проти українських кораблів", – заявив Фролов.

За даними СБУ, російський винищувач СУ-30 випустив 2 ракети проти українських кораблів і 2 ракети випустив розвідувально-ударний гелікоптер КА-52. Крім того, росіяни нібито застосували великокаліберне корабельне озброєння.

"Вогонь вівся саме по рубці, де знаходилися українські моряки", ‒ сказав Фролов.

А корабель ФСБ "Дон" таранив український буксир "Яни Капу" перед штурмом кораблів.

25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких отримали поранення.

27-28 листопада окупанти взяли під варту на 2 місяці усіх 24 моряків, включаючи трьох поранених, які перебувають у Керчі.

Президент Петро Порошенко видав указ про введення воєнного стану в Україні до 26 грудня, а Верховна Рада затвердила його. Воєнний стан вводиться в 10 областях України.

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Олена Рощенко, УП, оновлено
Теми: Азовське мореЧорне мореКримСБУРосія
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