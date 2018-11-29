СБУ оприлюднила переговори льотчиків, які обстрілювали українські судна

Служба безпеки України оприлюднила переговори між російськими повітряними суднами, які обстрілювали українські військові судна 25 листопада перед їх захопленням.

Запис у відеоформаті, показаний на брифінгу заступника голови СБУ Олега Фролова, вже з'явився на сайті спецслужби.

Співробітники СБУ "технічними засобами отримали перемовини екіпажів російського літака СУ-30 та гелікоптера КА-52 з відповідними пунктами управління".

Зафіксовано переговори пілота літака Су-30 СМ із позивним "509" з диспетчером під позивним "Джемпер" та кораблем ЧФ РФ із позивним "Мантилья", що відбулися 25 листопада у період з 18:43 до 20:36.

Диспетчер дає пілоту координати зони, де перебуває корабель, а "Мантилья" потім дає "координати цілі".

Пілотам гелікоптерів КА-52 з позивними 9-47 та 9-49 у період із 19:12 до 21:42 в неділю також дають координати. Спершу кажуть "зброю не застосовувати до наказу", але потім накази змінювалися.

В одного з гелікоптерів було два "Карандаші" (некеровані ракети – ред.).

"В цих перемовинах між екіпажами літака Су-30 та гвинтокрила КА-52 йшлося про застосування зброї до військових кораблів України. В цих перемовинах чітко вказується на використання двох "Карандашів" як з боку Су-30, так і з боку КА-52", – пояснив Фролов журналістам.

За його словами, повітряні судна цілеспрямовано застосували зброю – й повернулися до пункту постійної дислокації.

"Ці перемовини не залишають жодного сумніву, що російське військове керівництво свідомо віддавало наказ на застосування зброї проти українських кораблів", – заявив Фролов.