Посол пожаловался на кандидата в президенты Украины, вредившего оборонной помощи США

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Валерий Чалый призывает представителей Украины говорить "одним голосом" в общении с США по вопросам безопасности.

Об этом он рассказал на встрече с украинскими журналистами в Вашингтоне, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По словам посла, посольство в последнее время сталкивалось с проблемой, когда украинские политики вредили государству своим общением в США. "Я призываю всех говорить одним голосом – как минимум в вопросах, касающихся национальной безопасности", - заявил он.

Посол рассказал про конкретный случай, не называя этого политика, но намекнув, что речь идет об одном из ведущих кандидатов на пост президента.

"Была даже проблема, когда наши депутаты приходили на встречу и на прямой вопрос, нужно ли Украине оружие, они отвечали – нет, вы сперва скажите, поддержите ли мою силу на выборах. При чем в конкретно этом случае речь идет о кандидате в президенты. Их цель – мол, вы это все Украине дайте, но потом, когда я стану президентом", - рассказал он.

"Пришлось мне вмешиваться, говорить с этим человеком, и, кажется, я убедил, что это контрпродуктивно", - заявил посол.

Чалый также добавил, что после этого – в течение последних полугода – от украинских политиков не раздается противоречивых заявлений в вопросе национальной безопасности и военной поддержки США.

Европейская правда