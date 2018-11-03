Полиция задержала 5 подозреваемых в покушении на Мазура

Полиция Киевской области задержала пятерых подозреваемых в совершении взрыва в квартире координатора националистической организации С14 Сергея Мазура в Борисполе.

Об этом сообщил начальник ГУ Национальной полиции Киевской области Дмитрий Ценов на брифинге в субботу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

Руководить главка областной полиции рассказал, что в ходе обысков у задержанных было изъято оружие и боеприпасы.

"Мы задокументировали причастность этих людей к покушению на руководителя общественной организации С14 Сергея Мазура... В настоящее время проходит суд по избранию меры пресечения", - сказал он, уточнив, что мера пресечения пока избирается трем участникам преступления.

По словам Ценова, установлен заказчик, получены доказательства финансирования этого преступления в сумме 3 тыс. долл.

"Мотив заказа преступления – общественная деятельность С14, а именно Сергея Мазура. Что касается заказчика, то в настоящее время следствие не может разглашать данные о нем", - сказал Ценов.

"Всего на сегодняшний день задержаны пятеро человек: пособники, которые подыскивали и предоставляли орудия преступления, то есть, боеприпасы, задержан организатор-заказчик, также задержаны исполнители данного преступления", - уточнил руководитель полиции области.

По его словам, среди задержанных фигурантов есть ранее судимые за имущественные преступления.

Позже в этот день агентству "Интерфакс-Украина" в главке полиции сообщили, что Бориспольский горрайонный суд уже избрал организатору преступления меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Ранее первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил о трёх задержанных по подозрению в совершении этого преступления.

В ночь на 10 октября в Борисполе в окно квартиры координатора организации С14 Сергея Мазура бросили гранату. Самого Сергея Мазура не было дома, от взрыва пострадал его отец, потерявший много крови.

Сергей Мазур сообщил, что "бросали гранату РГД-5". Полиция квалифицировала взрыв в квартире Мазура как покушение на убийство.