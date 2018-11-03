На следующей неделе в Украине похолодает

В Украине в воскресенье, 4 ноября, без существенных осадков, в большинстве регионов воздух прогреется до 10-15°, а на Закарпатье - до 22°.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Ясно. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, в восточных областях около 0°, днем ​​10-15°, на Закарпатье 17-22°", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот день ночью и утром из-за тумана видимость составит 200-500 м.

На 5-6 ноября синоптики прогнозируют тоже переменную облачность без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура 5 ноября составит ночью 4-9°, на Левобережье 0-5° тепла; днем в западных и Одесской областях 14-19°, на Закарпатье до 22°, на остальной территории 8-13°.

Однако 6 ноября ожидается снижение температуры на всей территории, кроме крайнего запада: ночью до 4° тепла - 1° мороза, днем ​​до 5-10° тепла.

Осадков не ожидается и 7-8 ноября. Ночью термометры покажут от 3° мороза до 3° тепла, на крайнем юге страны и Закарпатье 4-8° тепла; днем 6-12°, на Закарпатье 13-18°.

В Киеве и области 4 ноября будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами будет наблюдаться туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Столбики термометров в столице ночью покажут 7-9° тепла, днем ​​12-14°, по области ночью будет 4-9° тепла, днем ​​10-15°.

В начале недели, 5-6 ноября, в столичном регионе прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура составит 5 ноября ночью 4-9°, днем ​​8-13°; 6 ноября ночью от 4° тепла - до 1° мороза, днем ​​5-10° тепла.

Сухо будет также 7-8 ноября. В эти дни ночью термометры покажут от 2° мороза до 3° тепла, днем ​​воздух прогреется до 6-11° тепла.