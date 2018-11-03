Наступного тижня в Україні стане холодніше

В Україні у неділю, 4 листопада, буде без істотних опадів, у більшості регіонів повітря прогріється до 10-15°, а на Закарпатті - до 22°.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Укргідрометцентр.

"Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, у східних областях близько 0°; вдень 10-15°, на Закарпатті 17-22°", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цього дня вночі та вранці через туман видимість становитиме 200-500 м.

На 5-6 листопада синоптики прогнозують теж мінливу хмарність без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура 5 листопада становитиме вночі 4-9°, на Лівобережжі 0-5° тепла; вдень у західних та Одеській областях 14-19°, на Закарпатті до 22°, на решті території 8-13°.

Проте 6 листопада очікується зниження температури на всій території, крім крайнього заходу: вночі до 4° тепла - 1° морозу, вдень до 5-10° тепла.

Опадів не очікується і 7-8 листопада. Вночі термометри показуватимуть від 3° морозу до 3° тепла, на крайньому півдні країни та Закарпатті 4-8° тепла; вдень 6-12°, на Закарпатті 13-18°.

У Києві та області 4 листопада буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями спостерігатиметься туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Стовпчики термометрів у столиці вночі показуватимуть 7-9° тепла, вдень 12-14°, по області вночі буде 4-9° тепла, вдень 10-15°.

На початку тижня, 5-6 листопада, у столичному регіоні прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура становитиме 5 листопада вночі 4-9°, вдень 8-13°; 6 листопада вночі від 4° тепла - до 1° морозу, вдень 5-10° тепла.

Сухо буде також 7-8 листопада. У ці дні вночі термометри показуватимуть від 2° морозу до 3° тепла, вдень повітря прогріється до 6-11° тепла.