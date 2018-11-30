Місцеві вибори і воєнний стан: ЦВК просить врегулювати законодавство

Центральна виборча комісія 30 листопада звернулася до парламенту та уряду з проханням терміново врегулювати питання заборони проведення місцевих виборів через введення воєнного стану.

Про це йдеться у відповідній постанові ЦВК.

Комісія звернулася до Верховної Ради та Кабінету Міністрів щодо невідкладного законодавчого врегулювання питань, які виникли у зв’язку із забороною проведення виборів до органів місцевого самоврядування унаслідок введення воєнного стану.

Також ЦВК рекомендувала тервиборчкомам Вінницької, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей, у яких введено воєнний стан, забезпечити неухильне дотримання вимог закону про правовий режим воєнного стану щодо заборони проведення виборів з 26 листопада 2018 року строком на 30 діб до 14-00 26 грудня 2018 року.

Крім того, тервиборчкомам у вказаних областях України, які станом на 26 листопада 2018 року займались підготовкою та проведенням місцевих виборів, рекомендовано припинити таку діяльність.

Центральна виборча комісія 29 листопада нагадала про заборону проведення виборів в об’єднаних територіальних громадах 10 областей України через введення в них воєнного стану.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 чи 6 з яких отримали поранення.

Україна у зв’язку з цим вирішила ввести воєнний стан у 10 областях.

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