Князев показал следственный эксперимент и показания напавших на Гандзюк

Глава Национальной полиции Сергей Князев обнародовал видеозаписи с показаниями и следственным экспериментом по делу о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, в результате которого она умерла.

Он продемонстрировал их, докладывая в Верховной Раде о результатах следствия полиции.

По словам Князева, допросили 5 задержанных лиц и 367 свидетелей, провели 9 обысков, провели более 20 экспертиз, более 100 негласных следственных действий – после чего установили обстоятельства преступления.

На одном из обнародованных видео мужчина говорит, что им предложили "проучить активистку Гандзюк в связи с тем, что у нее были русофобские взгляды, она негативно отзывалась о воинах АТО и она причастна к скандалам, связанных с коррупцией".

Вознаграждение обещали 4 тысячи долларов – на всех.

По данным полиции, злоумышленники сначала планировали побить Катерину Гандзюк за вознаграждение в 5 тысяч долларов, но потом решили применить к ней серную кислоту.

Нападение готовили в городе Алешки, а 26 июля, накануне преступления, организатор Сергей Торбин и его соучастники приобрели серную кислоту в Каховке. Личность продавца установили.

Князев сказал, что были установлены организатор преступления, двое его соратников и непосредственный исполнитель: "Все, к сожалению, участники АТО".

На одном из видео мужчина рассказывает, что приобрел две бутылки серной кислоты за 300 гривен, которые получил от Торбина. Еще последний дал 10 тысяч гривен "на расходы", сказал подозреваемый.

По данным полиции, среди пяти исполнителей преступления был водитель и нападающий, а другие наблюдали за территорией.

На одном из видео показано следственный эксперимент, когда мужчина показывает, что плеснул кислоту в Гандзюк сзади, по лопаткам – а оттуда она попала на лицо.

После совершения преступления, по дороге в Алешки, нападавший выбросил обувь, испорченную серной кислотой, и бутылку в реку. Их потом изъяли.

Еще одну бутылку с серной кислотой изъяли в Алешках.

Князев отметил, что всем 5 лицам, которых считают исполнителями нападения, сообщено о подозрении и избрана мера пресечения

Производство по заказчикам расследует Служба безопасности Украины, поэтому Нацполиция решила передать производство по исполнителям, которое фактически завершила, в Главное следственное управление СБУ.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил: "Сегодня мы имеем подозрения относительно 12 человек, которые предположительно были заказчиками (нападения на Гандзюк)".