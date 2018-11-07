Суд продлил арест Зайцевой и Дронова
Киевский райсуд Харькова продлил до 5 января арест Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, обвиняемых в смертельном ДТП в центре Харькова.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что защита Дронова и сам обвиняемый возражали против удовлетворения ходатайства прокуратуры. Они утверждали, что риски, на которые ссылается обвинение, не доказаны.
Дронов также заявлял, что готов сдать загранпаспорт и права в подтверждение того, что не намерен скрываться от суда и совершать новое правонарушение.
Защита Зайцевой также возражала против удовлетворения ходатайства прокуратуры, называя риски неподтвержденными и необоснованными.
Адвокаты утверждали, что состояние здоровья их подзащитной продолжает ухудшаться.
Пострадавшие и их представители поддержали ходатайство обвинения.
Суд продлил содержание под стражей обоих обвиняемых на 60 дней – до 5 января 2019 года.
Отмечается, что само дело по сути 7 ноября не рассматривалось. Адвокат Дронова Сергей Перепелица попросил суд дать время, чтобы ознакомиться с результатами дополнительной комплексной судебной автотехнической экспертизы и экспертизы видео- и аудиозаписи, а также сформировать позицию защиты.
Следующее заседание по делу назначено на 13 ноября.
Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести. Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.
За рулем Lexus находилась 20-летняя дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева.
Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.
Позже повторная экспертиза не обнаружила опиаты у Зайцевой.
6 декабря стало известно, что в организме Зайцевой обнаружили вещества, которые содержат кодеин. В Минздраве также подтвердили, что Зайцева была под наркотиками.
На одном из заседаний Зайцева признала свою вину в совершении ДТП.
20 июля выяснилось, что в деле смертельного ДТП исчез один из основных свидетелей – нарколог Елена Федирко, которая осматривала Зайцеву после наезда на пешеходов.
Позже появилась информация, что Федирко находится на неподконтрольной Украине территории.
18 сентября Киевский райсуд Харькова оставил за решеткой подозреваемых в совершении смертельного ДТП Елену Зайцеву и Геннадия Дронова до 16 ноября.