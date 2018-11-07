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Суд продлил арест Зайцевой и Дронова

Среда, 7 ноября 2018, 16:41

Киевский райсуд Харькова продлил до 5 января арест Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, обвиняемых в смертельном ДТП в центре Харькова.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".   

Отмечается, что защита Дронова и сам обвиняемый возражали против удовлетворения ходатайства прокуратуры. Они утверждали, что риски, на которые ссылается обвинение, не доказаны.

Дронов также заявлял, что готов сдать загранпаспорт и права в подтверждение того, что не намерен скрываться от суда и совершать новое правонарушение. 

Защита Зайцевой также возражала против удовлетворения ходатайства прокуратуры, называя риски неподтвержденными и необоснованными.

Адвокаты утверждали, что состояние здоровья их подзащитной продолжает ухудшаться.

Пострадавшие и их представители поддержали ходатайство обвинения.

Суд продлил содержание под стражей обоих обвиняемых на 60 дней – до 5 января 2019 года.

Отмечается, что само дело по сути 7 ноября не рассматривалось. Адвокат Дронова Сергей Перепелица попросил суд дать время, чтобы ознакомиться с результатами дополнительной комплексной судебной автотехнической экспертизы и экспертизы видео- и аудиозаписи, а также сформировать позицию защиты.

Следующее заседание по делу назначено на 13 ноября.

Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести. Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

Позже повторная экспертиза не обнаружила опиаты у Зайцевой.

6 декабря стало известно, что в организме Зайцевой обнаружили вещества, которые содержат кодеин. В Минздраве также подтвердили, что Зайцева была под наркотиками.

На одном из заседаний Зайцева признала свою вину в совершении ДТП.

20 июля выяснилось, что в деле смертельного ДТП исчез один из основных свидетелей – нарколог Елена Федирко, которая осматривала Зайцеву после наезда на пешеходов.

Позже появилась информация, что Федирко находится на неподконтрольной Украине территории.

18 сентября Киевский райсуд Харькова оставил за решеткой подозреваемых в совершении смертельного ДТП Елену Зайцеву и Геннадия Дронова до 16 ноября.

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Темы: ХарьковДТПсуд
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