Активисты требуют от ВККС честный конкурс в Антикоррупционный суд

Центр противодействия коррупции, ВО "Автомайдан", Фонд "ДЕЮРЕ", Трансперенси Интернешнл Украина призывают Высшую квалификационную комиссию судей немедленно обеспечить надлежащие условия работы для международных экспертов и принять правила прозрачности конкурса в Высший антикоррупционный суд.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ЦПК.

По словам активистов, без этого существует угроза лишения международных экспертов реального влияния на конкурс и повторения ошибок, которые имели место при отборе судей Верховного Суда.

Отмечается, что ВККС должна назначить шесть членов Общественного совета международных экспертов до конца октября, но затянула этот процесс, лишив экспертов значительной части времени для анализа кандидатов в Антикорсуд.

Также сообщается, что сейчас ключевая роль международных экспертов в подборе антикоррупционных судей остается под угрозой.

"Условия для полноценного участия международных экспертов в конкурсе не созданы. Неизвестно, будут ли международные эксперты иметь доступ к практическим заданиям кандидатов. Порядок доступа международных экспертов и их переводчиков к полным досье кандидатов отсутствует", - говорится в заявлении.

Общественные активисты отметили, что в будущем могут быть манипуляции с результатами конкурса в Антикоррупционный суд.

В частности, отмечается, что методология оценки кандидатов ВККС предусматривает, что 79% максимального балла кандидата состоит из субъективных оценочных суждений членов комиссии.

"Это позволило ВККС рекомендовать в Верховный Суд кандидатов, которые не смогли убедительно объяснить происхождение собственных средств и кандидатов, в действиях которых Европейский суд по правам человека признал нарушение базовых прав на доступ к правосудию", - пояснили эксперты;

Также они добавили, что ВККС не ввела понятных критериев оценки добропорядочности кандидатов.

"ВККС не обнародует индивидуальные оценки, выставленные членами комиссии каждому из кандидатов. Таким образом, члены ВККС избегают индивидуальной ответственности перед обществом", - говорится в заявлении.

Отмечается, что антикоррупционные организации требуют от ВККС обеспечить полноценный доступ членов Общественного совета международных экспертов и его секретариата к материалам о кандидатах, включая к персональным данным с досье кандидатов и данным государственных реестров.

А также обеспечить доступ Общественному совету и его секретариата к практическим задачам, выполненных кандидатами в рамках экзамена, определить четкие критерии добропорядочности кандидатов и установить стандарты доказывания соответствия или несоответствия кандидатов этим критериям.

Кроме того общественные активисты требуют изменить методологию оценки кандидатов в пользу объективных показателей и предусмотреть обнародования баллов, выставленных кандидатам каждым из членов ВККС по каждому из показателей оценки, а также обнародование обоснования выставленных баллов для каждого из кандидатов.

Ранее Высшая квалификационная комиссия судей Украины определила шесть членов Общественного совета международных экспертов, которые будут участвовать в отборе антикоррупционных судей.

Как известно, 7 июня Верховная Рада поддержала законопроект 7440 о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.

Перед голосованием между политиками велись споры по формуле, по которой международные эксперты смогут ветировать назначение того или иного судьи Антикорсуду.

Во время заседания Парубий отметил, что при рассмотрении в сессионном зале противоречивых поправок, касающихся Общественного совета международных экспертов, "было найдено формулу", которая тоже полностью соответствует рекомендациям "венецианки".

По его словам, закон предусматривает, что не менее 3 из 6 членов Совета международных экспертов могут наложить вето на любую кандидатуру, предложенную в суд Высшей квалификационной комиссией судей.

После этого кандидатуру рассматривают на специальном заседании, в котором принимают участие ВККС и Совет экспертов. Если большинство состав этого совместного заседания и минимум половина международных экспертов не поддержат кандидатуру, она прекращает участие в конкурсе на должность в Антикоррупционном суде.

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