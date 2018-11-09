Синоптики обещают сухой и теплый уикенд

10 ноября сохранится сухая погода, ночью и утром с туманами, температура пока не изменится, лишь на востоке и северо-востоке страны днем ​​несколько снизится.

Об этом в пятницу сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

В субботу обещают без осадков, ночью и утром на большей части территории Украины туман.

Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, в западных областях и на крайнем юге 0-4° тепла; днем 5-10° тепла, на Закарпатье, в Одесской области и Крыму до 14°, в восточных, Сумской и Черниговской областях 1-6° тепла.

В Киеве - без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью около 0°, днем ​​7-9° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 ноября самая высокая температура днем ​​была зафиксирована на отметке 19,6 градусов тепла в 2010 году, самая низкая ночью - на отметке 12,2 градусов мороза в 1897 году.

В воскресенье, 11 ноября, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​1-6° тепла; в западных областях и на крайнем юге страны ночью 2-7° тепла, днем ​​7-14°.

В Киеве - без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем ​​3-5°.