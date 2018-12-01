Луценко: за два года прокуратура вернула Украине 108 миллиардов
С июня 2016-го до октября 2018-го органы прокуратуры вернули Украине средства и активы стоимостью почти 108 миллиардов гривен.
Соответствующую информацию 1 декабря обнародовал генпрокурор Юрий Луценко.
По данным Луценко, в рамках спецконфискации возвращены средства и активы стоимостью 44 млрд из указанной суммы.
"По результатам реализации представительских полномочий в судах: средства - 40,5 млрд грн, земля - 213 тыс. га стоимостью 22,4 млрд. грн", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе расследования уголовных производств возвращен 1 млрд. грн.
В своей колонке на УП Луценко отметил: "Во время войны мы должны сконцентрироваться прежде всего на эффективности работы, направить все усилия на укрепление и развитие государства, а не на междоусобицы и поиск "зрады"... Сохранять спокойствие и делать свою работу".
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