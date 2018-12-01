Луценко: за два роки прокуратура повернула Україні 108 мільярдів

841 перегляд
Субота, 1 грудня 2018, 10:13

З червня 2016-го до жовтня 2018-го органи прокуратури повернули Україні гроші та активи вартістю майже 108 мільярдів гривень. 

Відповідну інформацію 1 грудня оприлюднив генпрокурор Юрій Луценко. 

Відповідно до інфографіки, в рамках спецконфіскації повернуто кошти та активи вартістю 44 млрд з вказаної суми.

"За результатами реалізації представницьких повноважень у судах: кошти - 40,5 млрд, земля - 213 тис. га вартістю 22,4 млрд. грн", - зазначено у повідомленні. 

Окрім того, в ході розслідування кримінальних проваджень повернуто 1 млрд. грн.

 

Читайте також: "Мильна бульбашка" чи "Конфіскація століття" генпрокурора Луценка

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Луценко Генпрокуратура спецконфіскація
powered by lun.ua
По темі
Луценко: Через дії РФ відкрито провадження "ведення агресивної війни" 25 листопада 2018, 21:49
Перед екстрадицією перевірятимуть, чи воювала людина на Донбасі — Луценко 19 листопада 2018, 19:53
Луценко про Єніна: Я не збирався його усувати 19 листопада 2018, 17:23
Усі новини
Головні новини
ДПСУ: За добу Україна "завернула" 100 росіян, РФ - 40 українців
Офіційний курс: гривня зміцнилася до долара та євро
В Україні погіршення погоди і сильний сніг, у Києві відкрили пункти обігріву
Волкер закликав ЄС розглянути посилення санкцій проти Росії
Усі новини
здоров'я

Гіпертонія та гіпертонічний криз: симптоми, причини, як лікувати

соціум

Шість історій людей, яких виправила (не)колонія