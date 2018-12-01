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Луценко: за два роки прокуратура повернула Україні 108 мільярдів

Субота, 1 грудня 2018, 09:13

З червня 2016-го до жовтня 2018-го органи прокуратури повернули Україні гроші та активи вартістю майже 108 мільярдів гривень. 

Відповідну інформацію 1 грудня оприлюднив генпрокурор Юрій Луценко. 

Відповідно до інфографіки, в рамках спецконфіскації повернуто кошти та активи вартістю 44 млрд з вказаної суми.

"За результатами реалізації представницьких повноважень у судах: кошти - 40,5 млрд, земля - 213 тис. га вартістю 22,4 млрд. грн", - зазначено у повідомленні. 

Окрім того, в ході розслідування кримінальних проваджень повернуто 1 млрд. грн.

У своїй колонці на УП Луценко зазначив: "Під час війни ми маємо сконцентруватися передусім на ефективності роботи, спрямувати усі зусилля на укріплення та розвиток держави, а не на міжусобиці та пошук "зради" ... Зберігати спокій та робити свою роботу".  

 

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Українська правда

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Теми: ЛуценкоГенпрокуратураспецконфіскація
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