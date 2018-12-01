Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Климкин назвал нового уполномоченного по трансграничному сотрудничеству с Венгрией

Суббота, 1 декабря 2018, 09:30

Новым уполномоченным по трансграничному сотрудничеству с Венгрией стал Николай Балтажи.

Об этом 1 декабря сообщил глава украинского МИД Павел Климкин.

Ранее Балтажи был послом Украины в Болгарии.

Климкин напомнил, что 26 ноября в Киеве заместители глав МИД Украины и Венгрии обсуждали вопросы взаимодействия для привлечения венгерской помощи в развитие Закарпатья.

"На этих консультациях наш новый уполномоченный по трансграничному сотрудничеству лично познакомился со своими венгерскими коллегами. На следующей неделе в Будапеште предстоит их предметная встреча", - отметил глава МИД.

"Осень в украинско-венгерских отношениях выдалась чрезвычайно эмоциональной. ... Венгерские заявления о нежелании взаимодействовать с украинской властью подвели нас к моменту, когда красная линия неприятия, казалось, уже пройдена. Но даже в самых сложных ситуациях мы не теряли здравого смысла и делали то, что необходимо, - искали точки соприкосновения. Последние встречи дают надежду, что наши с венгерским коллегой усилия не были напрасными", - заявил Климкин.

Он добавил, что ко встрече с главой МИД Венгрии на следующей неделе в Милане "мы подходим с некоторыми наработками".

Украинская правда
Темы: ВенгрияКлимкинМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Все новости...
Венгрия
Президент Венгрии приедет на Закарпатье и в Киев
37 государств вместе с Украиной призвали Венгрию не дискриминировать ЛГБТ
РПЦ готовит новую передачу украинских военнопленных Венгрии - разведка
Последние новости
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
14:21
Российские хакеры рассылают письма с вредоносным софтом, пользуясь сбоем "Киевстара"
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
Все новости...
Реклама: