Климкин назвал нового уполномоченного по трансграничному сотрудничеству с Венгрией

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Суббота, 1 декабря 2018, 10:30

Новым уполномоченным по трансграничному сотрудничеству с Венгрией стал Николай Балтажи.

Об этом 1 декабря сообщил глава украинского МИД Павел Климкин.

Ранее Балтажи был послом Украины в Болгарии.

Климкин напомнил, что 26 ноября в Киеве заместители глав МИД Украины и Венгрии обсуждали вопросы взаимодействия для привлечения венгерской помощи в развитие Закарпатья.

"На этих консультациях наш новый уполномоченный по трансграничному сотрудничеству лично познакомился со своими венгерскими коллегами. На следующей неделе в Будапеште предстоит их предметная встреча", - отметил глава МИД.

"Осень в украинско-венгерских отношениях выдалась чрезвычайно эмоциональной. ... Венгерские заявления о нежелании взаимодействовать с украинской властью подвели нас к моменту, когда красная линия неприятия, казалось, уже пройдена. Но даже в самых сложных ситуациях мы не теряли здравого смысла и делали то, что необходимо, - искали точки соприкосновения. Последние встречи дают надежду, что наши с венгерским коллегой усилия не были напрасными", - заявил Климкин.

Он добавил, что ко встрече с главой МИД Венгрии на следующей неделе в Милане "мы подходим с некоторыми наработками".

Украинская правда

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Темы: Венгрия Климкин МИД
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