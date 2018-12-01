Пограничники: За сутки Украина "завернула" 100 россиян, РФ - 40 украинцев

В течение одного дня на территорию РФ не были пропущены 40 граждан Украины.

Об этом в комментарии УП сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"Несмотря на заявления России, что она не будет вводить зеркальных действий в отношении Украины, только за вчера в Россию не были пропущены 40 украинских граждан", - отметил он.

Вместе с тем, по данным ГПСУ, за минувшие сутки на границе с РФ во въезде в Украину было отказано 100 гражданам России.

"Причины разные... Неподтвержденная цель поездки, часть из них превысила срок предыдущего пребывания в Украине, а некоторые не имели надлежащих документов для пересечения границы, в частности, пытались проехать по внутренним паспортам РФ, хотя по украинскому законодательству должны были ехать по загранпаспорту", - сообщил Демченко.

В эфире телеканала "112.Украина" Демченко уточнил, что вместе с тем в направлении Украины госграницу пересекло более 780 россиян, пишет "Интерфакс-Украина".

Он добавил, что в целом за последние три дня российская сторона не пропустила на свою территорию более 110 граждан Украины.

"При этом Украина, как правовое государство, когда отказывает иностранцам в праве въезда в Украину, четко объясняет, почему, и выдает карточку-отказ. Россияне, со своей стороны, без объяснения причины отказывают нашим соотечественникам и никаких документов не предоставляют", - заявил Демченко.

Читайте также:

30 дней войны. Для чего в Украине ввели военное положение

Напомним, с 26 ноября по 26 декабря в 10 областях Украины введено военное положение в ответ на захват россиянами украинских военных судов и моряков в Керченском проливе. Военное положение может быть продлено в случае продолжения угрозы для Украины.

В связи с введением военного положения на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе ограничили выезд иностранцев, иностранным журналистам официально запрещено въезжать на территорию оккупированного Россией Крыма.

26 ноября в столичных аэропортах Украины не пропустили более 70 граждан России, которые, в том числе, прилетели из Беларуси.

30 ноября глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал сообщил, что Украина на время военного положения не будет пропускать на свою территорию россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет с незначительным исключением.

В ГПСУ уточнили, что в каждом отдельном случае может приниматься отдельное исключительное решение по результатам общения и проверки документов при прохождении границы.