Пограничники: За сутки Украина "завернула" 100 россиян, РФ - 40 украинцев
В течение одного дня на территорию РФ не были пропущены 40 граждан Украины.
Об этом в комментарии УП сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
"Несмотря на заявления России, что она не будет вводить зеркальных действий в отношении Украины, только за вчера в Россию не были пропущены 40 украинских граждан", - отметил он.
Вместе с тем, по данным ГПСУ, за минувшие сутки на границе с РФ во въезде в Украину было отказано 100 гражданам России.
"Причины разные... Неподтвержденная цель поездки, часть из них превысила срок предыдущего пребывания в Украине, а некоторые не имели надлежащих документов для пересечения границы, в частности, пытались проехать по внутренним паспортам РФ, хотя по украинскому законодательству должны были ехать по загранпаспорту", - сообщил Демченко.
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Напомним, с 26 ноября по 26 декабря в 10 областях Украины введено военное положение в ответ на захват россиянами украинских военных судов и моряков в Керченском проливе. Военное положение может быть продлено в случае продолжения угрозы для Украины.
В связи с введением военного положения на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе ограничили выезд иностранцев, иностранным журналистам официально запрещено въезжать на территорию оккупированного Россией Крыма.
26 ноября в столичных аэропортах Украины не пропустили более 70 граждан России, которые, в том числе, прилетели из Беларуси.
30 ноября глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал сообщил, что Украина на время военного положения не будет пропускать на свою территорию россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет с незначительным исключением.
В ГПСУ уточнили, что в каждом отдельном случае может приниматься отдельное исключительное решение по результатам общения и проверки документов при прохождении границы.
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