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Марчук рассказал о двух вариантах обмена пленными, которые Украина предложит России

Понедельник, 10 декабря 2018, 11:34

На очередном заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе 19 декабря украинская сторона будет предлагать два варианта освобождения заключенных и пленных по формуле 23 на 23 или 66 на 19.

Об этом заявил в выступлении на презентации аналитического исследования по лучших практик противодействия подрывной деятельности России против Украины представитель Украины в ТКГ на Минских переговорах Евгений Марчук, сообщает "Укринформ".

По его словам, такой вариант обмена готов к 27 декабря.

"Мы это официально предложили на заседании 4 декабря. Не соглашается Россия. Мы снова будем вносить (это предложение - ред.) 19 декабря, когда будет 101-й раунд переговоров в Минске, последний в этом году", - сказал Марчук.

Он добавил, что также официально предложил провести отдельное заседание, на котором по каждому пункту проанализировать минские документы.

"Возьмем каждый из них. Вы там нас обвиняете - давайте обсудим. У нас есть предложения - давайте обсудим", - отметил Марчук.

Он напомнил, что патрули ОБСЕ в течение четырех лет не имеют доступа к определенным регионам, чтобы проконтролировать отвод оттуда тяжелых вооружений, созданная зона безопасности вдоль неконтролируемой участка российско-украинской границы, кроме того, линия столкновения де-факто наполовину не совпадает с согласованной всеми сторонами , которые подписали Минские договоренности.

По убеждению Марчука, это свидетельствует о том, что Украина имеет достаточный информационный ресурс по Минскому процессу, который надо активно использовать и доводить до влиятельных фигур на Западе, "чтобы было понимание, что реально происходит на востоке Украины".

Ранее сообщалось, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске предложила обменять 42 пленных украинцев на 89 человек, которые могут интересовать Россию.

Напомним, 4 декабря представитель России в Трехсторонний контактной группе Борис Грызлов покинул заседание в Минске, когда украинская сторона начала зачитывать заявление с протестом против открытой российской агрессии.

Представитель президента РФ Дмитрий Песков 5 декабря заявил, что ему неизвестны предложения Киева по обмену заключенными лицами, но "если поступят какие-то конкретные предложения, наверняка они будут рассматриваться".

Последний крупный обмен пленными с пророссийскими боевиками Донбасса состоялся 27 декабря 2017 года: тогда Украина выдала 233 человека, а забрала 73 человека.

Украинская правда

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Темы: Минские соглашенияУкраинаРосcияпленные
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