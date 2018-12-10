Новости дня: прекращение "дружбы" с РФ и захват Одесского медуниверситета

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Понедельник, 10 декабря 2018, 22:03

Порошенко подписал закон о прекращении договора о дружбе с РФ, МОЗ заявляет о захвате Одесского медицинского университета, "комиссар Катани" угрожает украинской национальной безопасности – новости, которые обсуждали 10 декабря.

О договоре о дружбе с РФ

Президент Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Президент отметил, что этот договор не был расторгнут ранее потому, чтобы использовать его положение в качестве базы для многочисленных исков Украины в международные суды и других международных инстанций в России - как нарушителя этого договора и норм международного права.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют из-за непродления Киевом договора о дружбе с РФ, ведь россиян с украинсцами "связывают узы родственных и братских отношений".

О захвате Одесского медуниверситета

Министерство здравоохранения заявляет о захвате Одесского национального медицинского университета.

Указывается, что лица, которые захватили университет, увольняют работников, передавая приказы через входную дверь университета, и уничтожают официальную документацию.

"Здание университета охраняют сторонники экс-ректора Валерия Запорожана, что делает невозможным доступ в заведение. Об этом сообщил признанный МОЗ Украины и.о. ректора ОНМедУ Константин Аймедов", - говорится в сообщении МОЗ.

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Министерство культуры на основании обращения Службы безопасности дополнило перечень лиц, которые создают угрозу украинской национальной безопасности, фамилией итальянского актера и режиссера Микеле Плачидо, который играл комиссара Каттани в сериале "Спрут".

В ближайшие дни погоду в Украине будет определять активный циклон южного происхождения, ожидается дождь, снег и сильный ветер.

Украинская правда

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Темы: Росcия Минздрав Порошенко церковь
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