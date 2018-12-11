Новости дня: восстановленный Насиров, полмиллиарда евро от ЕС, "Человек года" по версии Time

Суд восстановил Насирова на посту главы ГФС, электроэнергия может подорожать из-за роста стоимости доставки угля из Роттердама, ЕС перечислил Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи – новости, которые обсуждали 11 декабря.

О Романе Насирове

Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова и приказал выплатить ему компенсацию на сумму 184 тысяч гривен.

Правительство планирует обжаловать это решение.

Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. Кабинет министров уволил Насирова еще 31 января 2018 года.

О тарифах

14 декабря могут принять решение об увеличении тарифа на электроэнергию из-за роста стоимости угля на европейских биржах (+11,7%) и стоимости его транспортировки из нидерландского Роттердама в Украину (+6%).

По словам главы ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса, принятие указанных изменений приведет к тому, что "ДТЭК" Рината Ахметова, заработает дополнительно 6,5 млрд гривен в течение следующего года.

О других важных новостях

Европейский Союз перечислил Украине первый транш в размере 500 млн евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи.

Председатель Службы внешней разведки Украины Егор Божок инициировал выход из Соглашения о сотрудничестве разведывательных служб СНГ.

В номинации "Человек года" по версии журнала Time победили несколько журналистов, которые рискуют из-за своих профессиональные обязанности. Журналистов объединили под общим названием The guardians ("Хранители").

Национальный оператор почтовой связи "Укрпошта" предупредил об увеличении сроков доставки посылок и корреспонденции из-за роста объемов в предновогодний и рождественский периоды.

Конкурс по продаже государственного пакета акций ПАО "Центрэнерго" 13 декабря не пройдет.