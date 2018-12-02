Исполком УЕФА утвердил проведение нового клубного турнира

Исполком УЕФА на заседании в Дублине в воскресенье утвердил создание третьего клубного турнира в течение 2021-2024 годов.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Новый турнир (предварительное название - UEL2) будут проводить по схеме, аналогичной Лиге Чемпионов и Лиге Европы. На групповом этапе выступят 32 команды.

Формат включает групповой этап (8 групп по 4 команды), 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал.

Перед 1/8 финала будет проводиться дополнительный раунд плей-офф - в нем встретятся команды, занявшие вторые места в группах UEL2 и клубы, занявшие третьи места в группах Лиги Европы.

Отмечается, что в течение 2021-2024 годов формат Лиги Европы приведут в соответствие с форматом нового турнира.

Победитель нового турнира получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.

"Матчи UEL2 будут проводиться в четверг. Лиги Чемпионов, как и ранее, во вторник и среду, Лиги Европы и нового турнира - в четверг. Финалы всех клубных турниров будут проводиться в течение одной недели - в среду (новый турнир), четверг (Лига Европы) и субботу (Лига Чемпионов)", - говорится в сообщении.

Создание нового турнира гарантирует, что на групповом этапе еврокубков будут представлены, как минимум, 34 ассоциации (сейчас 26). Предполагается, что UEL2 будет открытой для всех ассоциаций.

"Новый клубный турнир УЕФА сделает еврокубки более инклюзивными, чем когда-либо прежде. Больше матчей для большего количества команд, больше ассоциаций на групповых этапах. Турнир возник из постоянного диалога с клубами через Ассоциацию европейских клубов", - заявил президент УЕФА Александр Чеферин.

Формат Лиги Чемпионов и схема отбора останутся без изменений.