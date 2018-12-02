Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Исполком УЕФА утвердил проведение нового клубного турнира

Воскресенье, 2 декабря 2018, 23:20

Исполком УЕФА на заседании в Дублине в воскресенье утвердил создание третьего клубного турнира в течение 2021-2024 годов.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Новый турнир (предварительное название - UEL2) будут проводить по схеме, аналогичной Лиге Чемпионов и Лиге Европы. На групповом этапе выступят 32 команды.

Формат включает групповой этап (8 групп по 4 команды), 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал.

Перед 1/8 финала будет проводиться дополнительный раунд плей-офф - в нем встретятся команды, занявшие вторые места в группах UEL2 и клубы, занявшие третьи места в группах Лиги Европы.

Отмечается, что в течение 2021-2024 годов формат Лиги Европы приведут в соответствие с форматом нового турнира.

Победитель нового турнира получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.

"Матчи UEL2 будут проводиться в четверг. Лиги Чемпионов, как и ранее, во вторник и среду, Лиги Европы и нового турнира - в четверг. Финалы всех клубных турниров будут проводиться в течение одной недели - в среду (новый турнир), четверг (Лига Европы) и субботу (Лига Чемпионов)", - говорится в сообщении.

Создание нового турнира гарантирует, что на групповом этапе еврокубков будут представлены, как минимум, 34 ассоциации (сейчас 26). Предполагается, что UEL2 будет открытой для всех ассоциаций.

"Новый клубный турнир УЕФА сделает еврокубки более инклюзивными, чем когда-либо прежде. Больше матчей для большего количества команд, больше ассоциаций на групповых этапах. Турнир возник из постоянного диалога с клубами через Ассоциацию европейских клубов", - заявил президент УЕФА Александр Чеферин.

Формат Лиги Чемпионов и схема отбора останутся без изменений.

Темы: футбол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
футбол
Суд арестовал генерального секретаря УАФ Записоцкого
Генерального секретаря УАФ Записоцкого задержали для доставки в суд
Суд отменил решение об отстранении с должности президента Павелко - УАФ
Последние новости
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
Все новости...
Реклама: