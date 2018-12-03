НАПК возьмется за декларации 13 судей, нардепа и госсекретаря министерства

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Понедельник, 3 декабря 2018, 09:34

Национальное агентство по предупреждению коррупции проверит декларации 15-ти должностных лиц, среди которых нардеп Геннадий Бобовый, госсекретарь Министерства аграрной политики Владислав Андронов и 13 судей.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что решение о проверок приняты на основании анализа обращений общественных организаций и Национального антикоррупционного бюро Украины.

Так, Нацагентство проведет полную проверку деклараций, поданных:

  1. Бобовым Геннадием Борисовичем, народным депутатом Украины, за 2015, 2016 и 2017 годы.
  2. Андроновым Владиславом Евгеньевичем, государственным секретарем Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, за 2016 и 2017 годы.
  3. Беленым Альбертом Викторовичем, судьей Апелляционного суда Львовской области, за 2015, 2016 и 2017 годы.
  4. Березовенко Русланой Викторовной, судьей Апелляционного суда Киевской области, за 2015, 2016 и 2017 годы.
  5. Галапацем Игорем Ивановичем, судьей Апелляционного суда Львовской области, за 2015, 2016 и 2017 годы.
  6. Головастым Василием Ярославичем, судьей Апелляционного суда Львовской области, за 2015, 2016 и 2017 годы.
  7. Гриненко Александром Ивановичем, судьей Апелляционного суда Киевской области, за 2015, 2016 и 2017 (исправленной) года.
  8. Куксовым Владимиром Владимировичем, судьей Киевского апелляционного хозяйственного суда, за 2015, 2016 и 2017 годы.
  9. Майданевичем Анатолием Григорьевичем, судьей Киевского апелляционного хозяйственного суда,  за 2015, 2016 и 2017 годы.
  10. Мараевой Натальей Евгеньевной, судьей Апелляционного суда города Киева, за 2015, 2016 (исправленной) и 2017 (исправленной) года.
  11. Радченко Сергеем Вячеславовичем, судьей Апелляционного суда Херсонской области, за 2015, 2016 и 2017 годы.
  12. Семиженко Геннадием Владимировичем, судьей Апелляционного суда Херсонской области, за 2015 (исправленной), 2016 и 2017 годы.
  13. Ситайло Лесей Григорьевной, судьей Киевского апелляционного хозяйственного суда, за 2015, 2016 и 2017 годы.
  14. Тарасенко Каролиной Витальевной, судьей Киевского апелляционного хозяйственного суда, за 2015, 2016 и 2017 годы.
  15. Чопенко Ярославом Викторовичем, судьей Апелляционного суда Харьковской области, за 2015 (исправленной), 2016 и 2017 годы.

Как сообщалось, что Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции выявило 14 чиновников, которые не подали декларации.

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Темы: НАПК декларации
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