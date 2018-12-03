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У Путина ответили Порошенко о планах РФ захватить Мариуполь и Бердянск

Понедельник, 3 декабря 2018, 11:00
У Путина ответили Порошенко о планах РФ захватить Мариуполь и Бердянск

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдным заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия собирается захватить украинские города Мариуполь и Бердянск, чтобы "пробить коридор" к оккупированному Крыму.

Об этом он сказал журналистам в понедельник, сообщает российский "Интерфакс".

По его словам, подобные заявления Порошенко - "это еще одна попытка каким-то образом спровоцировать напряженность" ,а также связаны с предстоящими президентскими выборами на Украине.

"Россия никогда ничего не захватывала и никакие коридоры никуда не прокладывала. Поэтому это абсолютно беспочвенное заявление и обвинение России в чем-то", - заявил Песков.

Ранее в интервью немецкому Funke Media Group президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупирован Крым, захватив Мариуполь и Бердянск.

Также президент утверждает, что у него есть полная информация по резкому увеличению количества российских войск вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму.

27 ноября глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что у России есть планы по захвату украинской территории от Мариуполя до Приднестровья и дальнейшего расчленения Украины.

26 ноября постпред Украины в Совбезе ООН Владимир Ельченко заявил, что со стороны России исходит явная угроза вторжения в Украину и захвата ее городов Бердянск и Мариуполь.

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

С 26 ноября до 26 декабря в 10 областях Украины введено военное положение.

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