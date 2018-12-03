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Суд разморозил недвижимость, арестованную как "имущество майора Мельниченко"

Понедельник, 3 декабря 2018, 17:33

Суд отменил арест недвижимости, которую следствие называло имуществом Николая Мельниченко, подозреваемого в шпионаже и других преступлениях из-за записей из кабинета экс-президента Леонида Кучмы.

Об этом "Украинской правде" сообщила адвокат Мельниченко Татьяна Лежух-Вовк.

Речь идет о столичной квартире, доме, 2 земельных участках и квартире в Киевской области.

Решение об отмене ареста принял в понедельник Киевский апелляционный суд.

Таким образом суд удовлетворил жалобу адвоката. По ее словам, полного решения еще нет.

Однако, по мнению защитницы, суд, скорее всего, согласился с доводами, что имущество принадлежит третьим лицам, а не Мельниченко, поэтому не может быть арестовано и конфисковано.

В сентябре 2018 года Печерский райсуд Киева по ходатайству прокурора ГПУ арестовал активы Мельниченко. В частности, был наложен арест на две квартиры, жилой дом и два земельных участка.

Также суд разрешил задержать экс-майора Управления государственной охраны.

Мельниченко подозревают в совершении государственной измены в форме шпионажа, разглашении сведений, составляющих государственную тайну, превышении служебных полномочий, а также отмывании доходов, полученных преступным путем.

По версии следствия, Мельниченко собирал сведения, составляющие государственную тайну, с целью их передачи.

Обнародование осенью 2000 года "пленок Мельниченко" привели к "кассетному скандалу".

Записи свидетельствовали о причастности Леонида Кучмы и других чиновников и политиков к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Записи Мельниченко фигурировали в уголовном деле по факту убийства Гонгадзе, открытом против Кучмы 21 марта 2011 года. Но в декабре 2011-го украинский суд обязал прокурора прекратить обвинение против Кучмы на основании того, что доказательств его причастности к убийству Гонгадзе недостаточно.

Суд отклонил записи Мельниченко как доказательства.

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Темы: МельниченкоГонгадзедело ГонгадзеКучма
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