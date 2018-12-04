Скандальное ДТП в Харькове: Зайцеву снова проверят на наркотики

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Вторник, 4 декабря 2018, 17:36

Суд по делу смертельного ДТП в Харькове назначил дополнительную экспертизу в отношении обвиняемой Елены Зайцевой.

Об этом сообщает местное издание "МедиаПорт".

Ходатайство о проведении экспертизы подала защита второго обвиняемого Геннадия Дронова.

Речь идет о комплексной судебно-психиатрической и судебно-медицинской экспертизе.

Его адвокаты попросили адресовать экспертам вопрос, находилась ли Зайцева в момент ДТП в состоянии наркотического опьянения или под влиянием других одурманивающих средств.

Защита самой обвиняемой была против повторной экспертизы и заявила, что акт осмотра Зайцевой врачом-наркологом и вывод по итогам осмотра являются недопустимыми доказательствами. По мнению адвокатов, в документах есть многочисленные грубые нарушения.

"Осмотр обвиняемой фактически не проводился врачом Федирко, которая составила указанный акт осмотра и вывод", — заявила защитник Зайцевой Юлия Козырь.

Прокурор также просил отказать в дополнительной экспертизе, заявив, что она нацелена на затягивание дела, а необходимые исследования уже проведены.

Ранее сообщалось, что следствию не удалось найти врача-нарколога, которая обследовала Елену Зайцеву на предмет наличия опиатов.

18 октября 2017 года в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести. Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатовв момент совершения ДТП.

Позже повторная экспертиза не обнаружила опиаты у фигурантки Елены Зайцевой.

6 декабря стало известно, что в организме Зайцевой обнаружили вещества, которые содержат кодеин. В Минздраве также подтвердили, что Зайцева была под наркотиками.

На одном из заседаний Зайцева признала свою вину в совершении ДТП.

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Темы: Харьков ДТП суд
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