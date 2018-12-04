Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Скандальное ДТП в Харькове: Зайцеву снова проверят на наркотики

Вторник, 4 декабря 2018, 16:36
Скандальное ДТП в Харькове: Зайцеву снова проверят на наркотики

Суд по делу смертельного ДТП в Харькове назначил дополнительную экспертизу в отношении обвиняемой Елены Зайцевой.

Об этом сообщает местное издание "МедиаПорт".

Ходатайство о проведении экспертизы подала защита второго обвиняемого Геннадия Дронова.

Речь идет о комплексной судебно-психиатрической и судебно-медицинской экспертизе.

Его адвокаты попросили адресовать экспертам вопрос, находилась ли Зайцева в момент ДТП в состоянии наркотического опьянения или под влиянием других одурманивающих средств.

Защита самой обвиняемой была против повторной экспертизы и заявила, что акт осмотра Зайцевой врачом-наркологом и вывод по итогам осмотра являются недопустимыми доказательствами. По мнению адвокатов, в документах есть многочисленные грубые нарушения.

"Осмотр обвиняемой фактически не проводился врачом Федирко, которая составила указанный акт осмотра и вывод", — заявила защитник Зайцевой Юлия Козырь.

Прокурор также просил отказать в дополнительной экспертизе, заявив, что она нацелена на затягивание дела, а необходимые исследования уже проведены.

Ранее сообщалось, что следствию не удалось найти врача-нарколога, которая обследовала Елену Зайцеву на предмет наличия опиатов.

18 октября 2017 года в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести. Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатовв момент совершения ДТП.

Позже повторная экспертиза не обнаружила опиаты у фигурантки Елены Зайцевой.

6 декабря стало известно, что в организме Зайцевой обнаружили вещества, которые содержат кодеин. В Минздраве также подтвердили, что Зайцева была под наркотиками.

На одном из заседаний Зайцева признала свою вину в совершении ДТП.

Темы: ХарьковДТПсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
Харьков
УЗ назначает дополнительный поезд Интерсити+ из Киева в Харьков
В пригороде Харькова прогремели взрывы – СМИ
В Харькове найден застреленным полицейский
Последние новости
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
Все новости...
Реклама: