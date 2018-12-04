Медведчук не принимает участия в переговорах в Минске – представитель ТКГ

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Евгений Марчук заявил, что кум президента России Владимира Путина, лидер пророссийской организации "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук больше не участвует в Минских переговорах.

Об этом Марчук заявил в интервью "ВВС News Украина".

"Насколько я знаю, на переговорах он был представителем СБУ и медиатором на уровне между президентами. Сейчас от СБУ - уже несколько раундов другой человек", - сказал Марчук о роли Медведчука в ТКГ.

Также Марчук сказал, что роль Медведчука как политика и посредника в контактах между президентами - это другая тема, которая не касается минских переговоров.

Ранее журналисты программы "Схемы", сообщали, что Медведчук возит в Россию посторонних лиц.

По данным "Схем", с начала года Медведчук летал в Россию 21 раз.

Медведчуку, как уполномоченному на переговоры с РФ об освобождении пленных и политзаключенных разрешено летать в Россию несмотря на закрытое между странами авиасообщение.

Как выяснилось, президент Петр Порошенко провел несколько встреч с Медведчуком – по версии АП, для разблокирования процесса освобождения политзаключенных Кремля.

В последний раз большое освобождение из плена боевиков Донбасса в рамках обмена произошло почти год назад 27 декабря 2017 года на свободные территории Украины вернулись 73 человека. 24 января 2018 из плена боевиков освободили еще военнослужащего Романа Савкова.

Представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко предполагала, что Россия будет удерживать заложников до выборов в Украине в марте 2018 года, чтобы использовать их освобождение в своих интересах.