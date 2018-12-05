Из-за военного положения провести выборы 23 декабря невозможно – Парубий

5612 просмотров
Среда, 5 декабря 2018, 10:49

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявляет, что провести местные выборы, запланированные на 23 декабря, сейчас невозможно из-за введения военного положения.

Об этом он сказал на III Форуме местного самоуправления 5 декабря.

"Мы провели подробные консультации с Центральной избирательной комиссией, комитетом Верховной Рады, юридическим отделом ВР и пришли к общему пониманию, что сегодня это (провести выборы – ред.) невозможно уже сделать, потому что процесс проведения выборов уже был прерван, и он не может вернуться в ту же точку, он должен начинаться сначала", - сказал Парубий.

Он выразил надежду, что не будет "никаких трудностей и проблем", чтобы ЦИК по завершению военного положения снова начал избирательный процесс.

"И в ближайшее период выборы в этих 10 областях, где было введено военное положение, будут объявлены и проведены в открытый и демократичный способ", - подытожил Парубий.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

В связи с этим Украина решила ввести военное положение в 10 областях. 

30 ноября Центральная избирательная комиссия обратилась к ВР и правительству с просьбой срочно урегулировать вопрос запрета проведения местных выборов из-за введения военного положения.

3 декабря спикер ВР Андрей Парубий заявил, что Рада должна назначить местные выборы, несмотря на военное положение.

В тот же день президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду как неотложный законопроект о проведении местных выборов во время военного положения.

Читайте также: Что такое военное положение, как оно может повлиять на будущие выборы, работу СМИ и мои права?

Ирина Балачук, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Парубий виборы Военное положение
powered by lun.ua
По теме
Парубий: Рада должна назначить местные выборы, несмотря на военное положение 3 декабря 2018, 12:00
Парубий рассказал, когда начнет действовать военное положение 27 ноября 2018, 18:30
Парубий сообщил, повлияет ли военное положение на объединительный собор 27 ноября 2018, 14:16
Все новости
Главные новости
"Хлорный коллапс": производители реагентов для очистки воды завышали цены
Тимошенко в США поговорила с Волкером и сходила на "круглый стол"
Во время обысков в УПЦ МП нашли брошюры с пропагандой
Порошенко назвал дату объединительного собора украинских церквей
Все новости
Лайфхаки

Гирлянды и новогодние игрушки своими руками

Образование

Географ Богдан Портяний: Нашему образованию не хватает мужской составляющей

Поиск по сайту
Архив
Весь архів