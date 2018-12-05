Россия заявляет об угрозе провокаций с химоружием на Донбассе

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Среда, 5 декабря 2018, 11:12

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляет, что Украина якобы перебрасывает войска к линии разграничения на Донбассе и якобы готовит провокации с применением химоружия.

Об этом она сказала на брифинге 5 декабря, сообщает РБК.

"Такие действия могут привести к жертвам среди мирного населения и противоречат не только минским соглашениям, но и международным договоренностям о запрете и ограничении оружия массового поражения", - заявила Захарова.

В связи с этим МИД призвал миссию ОБСЕ активизировать наблюдение в регионе.

"Очевидно, что Киев откровенно саботирует минский комплекс мер, и это вызывает опасения с нашей стороны. Введенное по инициативе Порошенко с 28 ноября военное положение в десяти областях Украины, в том числе в Донбассе, не только противоречит букве и духу комплекса мер, но и несет в себе серьезнейшую угрозу возобновления боевых действий", - сказала представитель российского МИДа.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

В связи с этим Украина решила ввести военное положение в 10 областях. 

3 декабря в учебных центрах Вооруженных Сил Украины начали сборы оперативного резерва первой очереди – военных повезут на учения для повышения боеготовности в случае нападения. 

По словам начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, учения необходимы, поскольку Россия с конца августа укрепляет свои силы у границы с Украиной, и сейчас военная угроза с ее стороны – наибольшая с 2014 года.

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Темы: Донбасс война Росcия
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