Россия пообещала ответ на выдворение своего дипломата из Словакии

Россия обещает отреагировать на выдворение российского дипломата из Словакии, которого Братислава заподозрила в шпионаже.

Об этом в комментарии российскому агентству ТАСС заявили в МИД РФ.

"Российская сторона отреагирует на недружественные действия Братиславы на основе принципа взаимности", - подчеркнули в дипведомством. Это означает, что РФ выдворит из страны словацкого дипломата такого же ранга, которого выслала Словакия.

Словакия решила выдворить дипломата посольства Российской Федерации на основе полученных от военной разведки данных.

Премьер-министр Словакии Пеллегрини заявил, что россияне действовали против Словакии и НАТО, чем нарушили Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Европейская правда