В РФ соратника Лимонова посадили за контрабанду оружия из ОРДО

В Ростовской области суд приговорил сопредседателя партии "Другая Россия" Александра Аверина к трем годам колонии за попытку контрабанды оружия через "границу" с так называемой "ДНР" (ОРДО).

Как пишет в пятницу "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу суда, Матвеево-Курганский районный суд Ростовской области признал Аверина виновным в покушении на контрабанду огнестрельного оружия (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).

Его приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Следствие обвиняло подсудимого и в незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222), однако суд посчитал этот факт недоказанным.

Аверина задержали на границе Ростовской области и так называемой "ДНР" (пограничный пункт Авило-Успенское) в апреле этого года. Полицейские обнаружили в сумке задержанного снаряженный пистолет Макарова. Следствие длилось вплоть до конца лета 2018 года. Дело было передано в суд в начале сентября.

Защита Аверина считает, что уголовное дело сфабриковано и пистолет сопредседателю "Другой России" подбросили полицейские.

"Александра остановили за то, что он якобы отказался показать паспорт на пункте паспортного контроля. Затем его задержали полицейские и привели в комнату для выяснения обстоятельств. У него изъяли вещи, в том числе личную сумку. Затем через какое-то время сумку вернули и при понятых полицейские стали ее осматривать. Там обнаружили пистолет и патроны", — сказал "Коммерсанту" адвокат подсудимого Владимир Осенний.

Он добавил, что у следствия нет доказательств того, что пистолет и боеприпасы действительно принадлежат его подзащитному.

В партии "Другая Россия" изданию сообщили, что считают уголовное дело в отношении Аверина сфабрикованным и имеющим политический контекст.

"Мы оцениваем эту историю как политическую провокацию, подобные случаи уже были в истории нашей организации. Александр Аверин — это один из руководителей партии, он был важной фигурой в деятельности нашей организации, один из старейших нацболов в России. Это действие можно расценивать как попытку силовиков усложнить деятельность нашей организации, как желание убрать из публичного поля одного из влиятельных представителей партии", — заявила пресс-секретарь "Другой России" Мария Свердликова.

"Коммерсант" отмечает, что защитник подсудимого не смог объяснить, что Аверин делал на территории ОРДО. Осенний лишь сказал, что его доверитель там был "по личным делам".

"Между тем в паблике "Другой России" говорится, что: "Александр имел непосредственное отношение к добровольческому движению, пришедшему на помощь Новороссии. Сам воевал под Луганском в 2014 году, приехав на фронт из уютной Москвы"", - пишет издание.

Партия "Другая Россия" официально не зарегистрирована в России. Ее председателем является Эдуард Лимонов.