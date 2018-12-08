У РФ соратника Лімонова посадили за контрабанду зброї з ОРДО

У Ростовській області суд засудив співголову партії "Другая Россия" Олександра Аверіна до трьох років колонії за спробу контрабанди зброї через "кордон" з так званою "ДНР" (ОРДО).

Як пише в п'ятницю "Комерсант" з посиланням на прес-службу суду, Матвєєво-Курганський районний суд Ростовської області визнав Аверіна винним у замаху на контрабанду вогнепальної зброї (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 КК РФ).

Його засудили до трьох років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму. Слідство звинувачувало підсудного і в незаконному зберіганні зброї (ч. 1 ст. 222), однак суд визнав цей факт недоведеним.

Аверіна затримали на кордоні Ростовської області і ОРДО (прикордонний пункт Авіло-Успенське) у квітні цього року. Поліцейські виявили в сумці затриманого споряджений пістолет Макарова. Слідство тривало до кінця літа 2018 року. Справа була передана до суду на початку вересня.

Захист Аверіна вважає, що кримінальну справу сфабриковано і пістолет співголові "Другой России" підкинули поліцейські.

"Олександра зупинили за те, що він нібито відмовився показати паспорт на пункті паспортного контролю. Потім його затримали поліцейські і привели в кімнату для з'ясування обставин. У нього вилучили речі, в тому числі особисту сумку. Потім через якийсь час сумку повернули і при понятих поліцейські стали її оглядати. Там виявили пістолет і патрони", - сказав "Комерсанту" адвокат підсудного Володимир Осінній.

Він додав, що у слідства немає доказів того, що пістолет і боєприпаси дійсно належать його підзахисному.

У партії "Другая Россия" виданню повідомили, що вважають кримінальну справу стосовно Аверіна сфабрикованою і такою, що має політичний контекст.

"Ми оцінюємо цю історію як політичну провокацію, подібні випадки вже були в історії нашої організації. Олександр Аверін - це один з керівників партії, він був важливою фігурою в діяльності нашої організації, один з найстаріших нацболів у Росії. Цю дію можна розцінювати як спробу силовиків ускладнити діяльність нашої організації, як бажання прибрати з публічного поля одного з впливових представників партії", - заявила прес-секретар "Другой России" Марія Свердлікова.

"Комерсант" відзначає, що захисник підсудного не зміг пояснити, що Аверін робив на території ОРДО. Осінній лише сказав, що його довіритель там був "у приватних справах".

"Тим часом у пабліку "Другой России" йдеться, що: "Олександр мав безпосереднє відношення до добровольчого руху, який прийшов на допомогу Новоросії. Сам воював під Луганськом у 2014 році, приїхавши на фронт із затишної Москви"", - пише видання.

Партія "Другая Россия" офіційно не зареєстрована в Росії. Її головою є Едуард Лімонов.