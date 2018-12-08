В ближайшие дни в Украине дожди и мокрый снег

В Украине в ближайшие дни ожидается мокрый снег, дождь, порывы ветра до 15-20 м/с и гололедица.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В воскресенье, 9 декабря, в Украине облачно с прояснениями, небольшой, в центральных областях умеренный мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура в южной части ночью 0-5° тепла, днем ​​3-8°. На остальной территории ночью от 3° тепла до 2° мороза, в восточных и Сумской областях 2-7° мороза, днем ​​0-5° тепла.

В Киеве в воскресенье - небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем ​​1-3° тепла.

В Киевской области температура ночью от 2° тепла до 2° мороза, днем ​​- 0-4° тепла.

10 декабря и ночью 11 декабря на Левобережье и в Карпатах ожидается небольшой мокрый снег и дождь, на востоке - умеренные осадки.

Днем 11 декабря в восточных, большинстве южных и центральных областей - дождь и мокрый снег, местами сильный. В Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях - налипание мокрого снега, гололед; на остальной территории без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер южный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с, днем ​​11 декабря в южной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем ​​от 2° мороза до 3° тепла; на юге и юго-востоке ночью 1-6° тепла, днем ​​4-9°.

В Киеве и области 10-11 декабря - облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер южный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем ​​от 2° мороза до 3° тепла.

В среду, 12 декабря, в Украине ожидается мокрый снег и дождь, местами, кроме восточных областей, сильные осадки. Лишь в западной части - без существенных осадков.

13 декабря - слабый мокрый снег, днем ​​с дождем, в южных и восточных областях - без существенных осадков.

Температура ночью 0-6° мороза, в Карпатах до 9° мороза, 12 декабря на юге и востоке - около 0°; днем в Украине от 3° мороза до 3° тепла, в южной части и в Донецкой области - до 6° тепла.

В Киеве и области 12 декабря синоптики прогнозируют мокрый снег, местами сильный. 13 декабря пройдет слабый снег. Температура ночью - 1-6° мороза, днем ​​около 0°.