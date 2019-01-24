Суд признал доказательства вины Януковича надлежащими

Суд по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича считает, что обвинение доказало его вину надлежащими доказательствами.

Об этом говорится в мотивировочной части приговора, которую объявляют в Оболонском райсуде в четверг.

"Несмотря на непризнание своей вины обвиняемым, суд, выслушав показания свидетелей, исследовав выводы экспертов, документы и вещественные доказательства, оценив доводы обвинения и защиты, считает, что виновность обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 111 (госизмена – УП), частью 5 статьи 27, частью 2 статьи 437 (пособничество в ведении агрессивной войны – УП) Уголовного кодекса Украины доказана надлежащими и допустимыми доказательствами", – сказал судья.

В то же время, пока резолютивная часть еще не объявлена, не известно, считает суд Януковича виновным.

Защита экс-президента считает, что суд встал на сторону обвинения.

"В настоящее время суд фактически встал на сторону обвинения", – сказал адвокат Александр Байдык.

Защитники настаивают, что суд почти не учел их позицию при составлении приговора.

"Мы считаем, что это политическое преследование Виктора Федоровича Януковича, власть заказала этот процесс, Юрий Луценко (генеральный прокурор – УП) руководит этим процессом", – заявил Байдык.

Адвокаты принесли в суд плакат с инфографикой, которая якобы доказывает, что в аннексии Крыма виноват не экс-президент, а представители действующей власти.

Обвинение просит суд назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Напомним: