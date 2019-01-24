Суд признал доказательства вины Януковича надлежащими
Суд по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича считает, что обвинение доказало его вину надлежащими доказательствами.
Об этом говорится в мотивировочной части приговора, которую объявляют в Оболонском райсуде в четверг.
"Несмотря на непризнание своей вины обвиняемым, суд, выслушав показания свидетелей, исследовав выводы экспертов, документы и вещественные доказательства, оценив доводы обвинения и защиты, считает, что виновность обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 111 (госизмена – УП), частью 5 статьи 27, частью 2 статьи 437 (пособничество в ведении агрессивной войны – УП) Уголовного кодекса Украины доказана надлежащими и допустимыми доказательствами", – сказал судья.
В то же время, пока резолютивная часть еще не объявлена, не известно, считает суд Януковича виновным.
Защита экс-президента считает, что суд встал на сторону обвинения.
"В настоящее время суд фактически встал на сторону обвинения", – сказал адвокат Александр Байдык.
Защитники настаивают, что суд почти не учел их позицию при составлении приговора.
"Мы считаем, что это политическое преследование Виктора Федоровича Януковича, власть заказала этот процесс, Юрий Луценко (генеральный прокурор – УП) руководит этим процессом", – заявил Байдык.
Адвокаты принесли в суд плакат с инфографикой, которая якобы доказывает, что в аннексии Крыма виноват не экс-президент, а представители действующей власти.
Обвинение просит суд назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы.
Напомним:
- В четверг, 24 января, Оболонский суд начал оглашать приговор по обвинению Януковича.
- Адвокат сообщил, что экс-президенту сделали операцию.
- Подозрение Януковичу объявили в 2016 году, когда он свидетельствовал в деле о расстреле Майдана.
- Основой обвинений стало обращение к президенту России Владимиру Путину от 1 марта 2014 года, в котором украинский экс-президент якобы просил ввести в Украину войска.
- Рассматривать дело о госизмене суд начал весной 2017 года.
- 5 декабря суд провел 89 заседание по обвинению Януковича в государственной измене и пособничестве в войне.
- На последнем заседани экс-президент не вышел не связь для объявления своего последнего слова, и коллегия судей удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора.
- Янукович также фигурирует в других уголовных процессах, которые сейчас находятся на стадии следствия. Это, в частности, незаконное завладение государственными резиденциями, преступления против майдановцев, многочисленные экономические преступления и прочее.
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