Раненых украинских моряков планируют переводить в СИЗО "Лефортово" - адвокат

ФСБ России в пятницу сообщила адвокатам 2 раненых украинских моряков и представителя СБУ, что они направили в управление федеральной службы исполнения наказаний РФ документ о переводе 3 украинцев из медчасти СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово".

Об этом "Громадському" сообщил адвокат раненого Украинская Василия Сороки Сергей Бадамшин.

"Да, сегодня мой коллега получил такое сообщение от следователей. Когда именно планируется, никто не говорит. Наверное, на следующей неделе", - отметил адвокат.

Он также заявил, что заявление советника президента РФ Михаила Федотова, которое в пятницу обнародовала украинский омбудсмен Людмила Денисова, о том, что состояние здоровья Василия Сороки удовлетворительное, не соответствует действительности.

В заявлении Федотова говорится, что отек на руке Сороки возник якобы из-за пользования эспандером.

"Конечно, удивляет формулировка о том, что отек появился через использование эспандера. Это говорит о непрофессиональном подходе со стороны врачей. Ведь мы все видели, что отек не сошел с момента операции, мы видели его при продлении меры пресечения 15 января . В таком состоянии он был 22 января.

После операции ему не объяснили, что можно делать, а что нет, фактически сказав - "сам разминай". И только после многократных публикаций, "тычков", ему выдали эспандер. То есть уже после избрания меры пресечения", - отметил Бадамшин.

Кроме этого, адвокат подеркнул, что его подзащитного нельзя переводить в таком состоянии в обычное СИЗО, более того, его немедленно нужно отправить в обычную клинику, иначе ему может грозить инвалидность.

Адвокаты и омбудсмен Людмила Денисова ранее заявляли, что РФ не показывает им медицинскую документацию о процессе лечения моряков.

Напомним: