Раненых украинских моряков планируют переводить в СИЗО "Лефортово" - адвокат
ФСБ России в пятницу сообщила адвокатам 2 раненых украинских моряков и представителя СБУ, что они направили в управление федеральной службы исполнения наказаний РФ документ о переводе 3 украинцев из медчасти СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово".
Об этом "Громадському" сообщил адвокат раненого Украинская Василия Сороки Сергей Бадамшин.
"Да, сегодня мой коллега получил такое сообщение от следователей. Когда именно планируется, никто не говорит. Наверное, на следующей неделе", - отметил адвокат.
Он также заявил, что заявление советника президента РФ Михаила Федотова, которое в пятницу обнародовала украинский омбудсмен Людмила Денисова, о том, что состояние здоровья Василия Сороки удовлетворительное, не соответствует действительности.
В заявлении Федотова говорится, что отек на руке Сороки возник якобы из-за пользования эспандером.
"Конечно, удивляет формулировка о том, что отек появился через использование эспандера. Это говорит о непрофессиональном подходе со стороны врачей. Ведь мы все видели, что отек не сошел с момента операции, мы видели его при продлении меры пресечения 15 января . В таком состоянии он был 22 января.
После операции ему не объяснили, что можно делать, а что нет, фактически сказав - "сам разминай". И только после многократных публикаций, "тычков", ему выдали эспандер. То есть уже после избрания меры пресечения", - отметил Бадамшин.
Кроме этого, адвокат подеркнул, что его подзащитного нельзя переводить в таком состоянии в обычное СИЗО, более того, его немедленно нужно отправить в обычную клинику, иначе ему может грозить инвалидность.
Адвокаты и омбудсмен Людмила Денисова ранее заявляли, что РФ не показывает им медицинскую документацию о процессе лечения моряков.
Напомним:
- Накануне Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой призвала Москву немедленно освободить украинских военных и обеспечить им медицинскую помощь и необходимую юридическую и/или консульскую помощь в соответствии с действующими положениями международного гуманитарного права – в частности, Женевских конвенций.
- Член "крымского парламента", глава комитета по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Требования ПАСЕ освободить украинских военных, задержанных в Керченском проливе, нелогичны.
- 25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.
- После атаки пограничников РФ на украинские военные катера и взятия в плен украинских моряков российские суды в Крыму арестовали 24 украинских военных. Трое из них во время атаки россиян получили ранения. По решению "судов", под арестом они будут находиться до 25 января 2019 года.
- Украинским военнослужащим предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы. Всех украинских военнослужащих отправили в СИЗО "Лефортово" в Москве.
- В ходе допросов все украинские военные заявили следователям ФСБ под протокол, что являются военнопленными.
- По мнению адвоката Ильи Новикова, суд по делу военнопленных украинских моряков начнется не ранее чем через год.
- 12 января в Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что в ближайшие дни раненые во время атаки российских пограничников украинские моряки будут выписаны из больницы СИЗО и помещены в общие камеры.
- Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест всем 24 военнопленным украинским морякам, которых обвиняют в РФ в незаконном пересечении границы РФ. Защитники моряков обжаловали решение суда.