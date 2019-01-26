Координатора "Крымской солидарности" перевели в камеру к Бекирову в СИЗО

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Суббота, 26 января 2019, 14:50

Арестованного в оккупированном Крыму по "делу Хизб ут-Тахрир" координатора общественного объединения "Крымская солидарность" Сервера Мустафаева перевели в одну камеру в СИЗО с крымскотатарским активистом Эдемом Бекиров.

Об этом в субботу сообщил адвокат Ислям Велиляев во время заседания "Крымской солидарности", передает Крым.Реалии.

"После того, как моему подзащитному, фигуранту "дела Веджие Кашка" Руслану Трубачу изменили меру пресечения на домашний арест, в камеру, где он сидел с Эдемом Бекировым, перевели нашего координатора "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева", - сказал он.

По словам адвоката, для Мустафаева это будет большим испытанием: "Эдем-ага тяжелобольной человек и, фактически, Руслан с ним целый день ухаживал".

Напомним:

  • 23 января председатель Меджлиса крымскотатарского народа народный депутат Рефат Чубаров заявил о резком ухудшении состояния здоровья политзаключенного Эдема Бекирова в оккупированном Крыму.
  • Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд Симферополя" 13 декабря арестовал на два месяца крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.
  • Россияне подозревают Бекирова в хранении и передаче взрывчатых веществ и боеприпасов.
  • У Бекирова 1 группа инвалидности, он  страдает от нескольких тяжелых болезней.
  • 21 мая оккупанты проводили обыски в доме активиста "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева в Бахчисарае и у Эдема Смаилова в селе Долинное Бахчисарайского района.
  • Мустафаева и Смаилова задержали по подозрению в участии в деятельности организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
  • 22 мая Мустафаева арестовали на 20 суток, впоследствии продлили арест до 9 августа, а затем до 9 октября. В декабре российский "суд" Симферополя продлил ему арест до 9 февраля 2019 года.
  • Сервер Мустафаев - один из координаторов общественного движения "Крымская солидарность", который объединил адвокатов, активистов и родственников политзаключенных в Крыму.

Украинская правда

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Темы: крымские татары Крым


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