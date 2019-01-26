Координатора "Крымской солидарности" перевели в камеру к Бекирову в СИЗО

Арестованного в оккупированном Крыму по "делу Хизб ут-Тахрир" координатора общественного объединения "Крымская солидарность" Сервера Мустафаева перевели в одну камеру в СИЗО с крымскотатарским активистом Эдемом Бекиров.

Об этом в субботу сообщил адвокат Ислям Велиляев во время заседания "Крымской солидарности", передает Крым.Реалии.

"После того, как моему подзащитному, фигуранту "дела Веджие Кашка" Руслану Трубачу изменили меру пресечения на домашний арест, в камеру, где он сидел с Эдемом Бекировым, перевели нашего координатора "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева", - сказал он.

По словам адвоката, для Мустафаева это будет большим испытанием: "Эдем-ага тяжелобольной человек и, фактически, Руслан с ним целый день ухаживал".

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