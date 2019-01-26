Координатора "Крымской солидарности" перевели в камеру к Бекирову в СИЗО
Суббота, 26 января 2019, 13:50
Арестованного в оккупированном Крыму по "делу Хизб ут-Тахрир" координатора общественного объединения "Крымская солидарность" Сервера Мустафаева перевели в одну камеру в СИЗО с крымскотатарским активистом Эдемом Бекиров.
Об этом в субботу сообщил адвокат Ислям Велиляев во время заседания "Крымской солидарности", передает Крым.Реалии.
"После того, как моему подзащитному, фигуранту "дела Веджие Кашка" Руслану Трубачу изменили меру пресечения на домашний арест, в камеру, где он сидел с Эдемом Бекировым, перевели нашего координатора "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева", - сказал он.
По словам адвоката, для Мустафаева это будет большим испытанием: "Эдем-ага тяжелобольной человек и, фактически, Руслан с ним целый день ухаживал".
Напомним:
- 23 января председатель Меджлиса крымскотатарского народа народный депутат Рефат Чубаров заявил о резком ухудшении состояния здоровья политзаключенного Эдема Бекирова в оккупированном Крыму.
- Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд Симферополя" 13 декабря арестовал на два месяца крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.
- Россияне подозревают Бекирова в хранении и передаче взрывчатых веществ и боеприпасов.
- У Бекирова 1 группа инвалидности, он страдает от нескольких тяжелых болезней.
- 21 мая оккупанты проводили обыски в доме активиста "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева в Бахчисарае и у Эдема Смаилова в селе Долинное Бахчисарайского района.
- Мустафаева и Смаилова задержали по подозрению в участии в деятельности организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
- 22 мая Мустафаева арестовали на 20 суток, впоследствии продлили арест до 9 августа, а затем до 9 октября. В декабре российский "суд" Симферополя продлил ему арест до 9 февраля 2019 года.
- Сервер Мустафаев - один из координаторов общественного движения "Крымская солидарность", который объединил адвокатов, активистов и родственников политзаключенных в Крыму.
Украинская правда