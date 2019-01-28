Израиль признал Гуайдо президентом Венесуэлы

"Израиль присоединяется к США, Канаде, большинству стран Латинской Америки и стран Европы, признавая новое руководство Венесуэлы", - заявил он.

Об этом 27 января объявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает "Радио Свобода".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"