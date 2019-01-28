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Израиль признал Гуайдо президентом Венесуэлы

Понедельник, 28 января 2019, 02:17

Израиль официально признал лидера венесуэльской оппозиции, председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо президентом страны.

Об этом 27 января объявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает "Радио Свобода".

"Израиль присоединяется к США, Канаде, большинству стран Латинской Америки и стран Европы, признавая новое руководство Венесуэлы", - заявил он.

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Темы: ВенесуэлаИзраиль
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