США признали нового спецпосланника Венесуэлы

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Понедельник, 28 января 2019, 05:12

Вашингтон признал действительным дипломатический статус Карлоса Альфредо Веккио, которого Хуан Гуайдо 25 января назначил временным поверенным в делах правительства Венесуэлы в США.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном на сайте Госдепа 27 января.

"Соединенные Штаты признают назначение Карлоса Альфредо Веккио как поверенного в делах правительства Венесуэлы в США", - подчеркнул Помпео.

В Госдепе отметили, что "с нетерпением ждут сотрудничества с Веккио и другим дипломатическим персоналом, назначенным временным президентом Хуаном Гуайдо".

Напомним:

Украинская правда

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Темы: США Венесуэла


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