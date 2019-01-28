США признали нового спецпосланника Венесуэлы

Вашингтон признал действительным дипломатический статус Карлоса Альфредо Веккио, которого Хуан Гуайдо 25 января назначил временным поверенным в делах правительства Венесуэлы в США.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном на сайте Госдепа 27 января.

"Соединенные Штаты признают назначение Карлоса Альфредо Веккио как поверенного в делах правительства Венесуэлы в США", - подчеркнул Помпео.

В Госдепе отметили, что "с нетерпением ждут сотрудничества с Веккио и другим дипломатическим персоналом, назначенным временным президентом Хуаном Гуайдо".

Напомним: