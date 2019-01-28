Мать Ноздровской утверждает, что к убийству дочери причастен нардеп

Мать убитой юристки Ирины Ноздровской обвиняет в причастности к смерти дочери бывшего работодателя - члена депутатской группы "Партия "Возрождение" Антона Яценко.

Об этом по результатам заседания Временной следственной комиссии по расследованию убийств и нападений на активистов сообщил в Facebook народный депутат Мустафа Найем.

"Обвинение матери Ирины Ноздровской в отношении народного депутата Антона Яценка стали для меня сюрпризом", - написал он.

По словам нардепа, он хорошо знает материалы этого производства, но об этой версии услышал только в понедельник во время заседания ВСК.

Найем пишет, что ранее такую версию не озвучивали ни родственники погибшей, ни ее адвокатами.

"Думаю, решение о проверке этой версии должны принять правоохранительные органы в рамках своих полномочий", - сообщил нардеп.

Семья убитой Ноздровской сомневается в результатах расследования, согласно которым, убийца активистки действовал в одиночку.

ВСК по результатам заседания приняла решение поддержать ходатайство адвокатов о выделении отдельного производства, в рамках которого провести повторную экспертизу преступления.

По словам народного депутата Татьяны Черновол, помощником которой некоторое время была Ноздровская, юристка ранее работала на Яценко.

"Во время Майдана в нее сыграло чувство справедливости, и она бросила работу, пошла на Майдан. Тогда она пришла ко мне, рассказала, что поможет с материалами для журналистских расследований по коррупционеру. После Майдана благодаря ей удалось разрушить схему Антона Яценко по монополизации сферы оценки. Во время этого сотрудничества ее жизни угрожали. Сам Антон Яценко ей звонил ", - рассказала Черновол в комментарии УП.

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Напомним: