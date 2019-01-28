Балуху в Крыму отказали даже в пересчете срока. Помиловать не попросит
Незаконный "Верховный суд" аннексированного Россией Крыма отказал защите украинского патриота Владимира Балуха в пересчете срока его наказания.
28 января в т.н. "Верховном суде Крыма" рассмотрели два ходатайства защиты украинского активиста Владимира Балуха, сообщает Крымская правозащитная группа.
По мнению защиты, украинцу неправильно учли время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом, – и потому общий срок наказания Балуху по обоим незаконным приговорам должен быть меньше.
Ходатайства рассматривали "судьи" Игорь Крючков и Сергей Рубанов.
Судебных заседаний было два, так как в отношении Владимира Балуха вынесено два приговора: о якобы незаконном хранении оружия и якобы нарушении порядка в СИЗО (хотя это Балух был избит в изоляторе).
Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сказал "Крым.Реалии", что Владимир Балух не намерен просить оккупантов о помиловании.
"Балух осознает, что никакого правосудия в России нет – и решение об отказе в освобождении его не удивило", – отметил он.
"Он не признает свою вину. Согласно уголовно-процессуальному кодексу России, осужденный должен признать вину и обратится с просьбой о помиловании. Просить, чтобы его помиловали и "дали условно", он не будет. Свой срок он будет досиживать", – заявил Чийгоз.
Напомним:
- 25 января 2019 года подконтрольный России Керченский городской суд отказал Балуху в условно-досрочном освобождении.
- В октябре 2018 года "Верховный суд Крыма" пересмотрел приговор осужденному к 5 годам колонии Балуху и сократил срок приговора на месяц: до 4 лет и 11 месяцев колонии со штрафом в 10 тысяч рублей.
- 18 октября украинца этапировали в Керченскую исправительную колонию №2. В связи с этим Балух приостановил голодовку, которую держал с 19 марта 2018 года. У Балуха после более 200 дней голодовки ухудшилось здоровье.
- ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.
- Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию: из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.
- Правозащитный центр "Мемориал" признал Владимира Балуха политическим заключенным. По мнению правозащитников, поводом для преследования активиста могла стать установленная им на собственном доме табличка "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".
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