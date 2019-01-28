Балуху в Крыму отказали даже в пересчете срока. Помиловать не попросит

Незаконный "Верховный суд" аннексированного Россией Крыма отказал защите украинского патриота Владимира Балуха в пересчете срока его наказания.

28 января в т.н. "Верховном суде Крыма" рассмотрели два ходатайства защиты украинского активиста Владимира Балуха, сообщает Крымская правозащитная группа.

По мнению защиты, украинцу неправильно учли время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом, – и потому общий срок наказания Балуху по обоим незаконным приговорам должен быть меньше.

Ходатайства рассматривали "судьи" Игорь Крючков и Сергей Рубанов.

Судебных заседаний было два, так как в отношении Владимира Балуха вынесено два приговора: о якобы незаконном хранении оружия и якобы нарушении порядка в СИЗО (хотя это Балух был избит в изоляторе).

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сказал "Крым.Реалии", что Владимир Балух не намерен просить оккупантов о помиловании.

"Балух осознает, что никакого правосудия в России нет – и решение об отказе в освобождении его не удивило", – отметил он.

"Он не признает свою вину. Согласно уголовно-процессуальному кодексу России, осужденный должен признать вину и обратится с просьбой о помиловании. Просить, чтобы его помиловали и "дали условно", он не будет. Свой срок он будет досиживать", – заявил Чийгоз.

Напомним: