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США вводят санкции против нефтяного сектора Венесуэлы

Вторник, 29 января 2019, 02:53

Власти США вводят санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. В частности, под санкции попадает государственный нефтяной концерн PdVSA.

Об этом сообщил в понедельник министр финансов США Стивен Мнучин, пишет DW.

Венесуэла по-прежнему сможет продавать нефть на мировом рынке, однако вырученные средства будут направляться на заблокированные счета, доступа к которым у нынешнего руководства страны во главе с президентом Николасом Мадуро, не будет.

Несмотря на санкции, американские нефтеперерабатывающие заводы, зависящие от венесуэльских поставок, продолжат работу, как и американская дочка PdVSA под названием CITGO. Условием продолжения их деятельности является перечисление средств на счета, заблокированные для режима Мадуро.

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, который провозгласил себя исполняющим обязанности президента, тем временем объявил о грядущей смене руководства PdVSA и CITGO. Об этом гласит указ, опубликованный им в Twitter.

Указ подписан Гуайдо в качестве президента Национальной ассамблеи и временно исполняющего обязанности президента страны.

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Темы: ВенесуэласанкциинефтьСША
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