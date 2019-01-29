США вводят санкции против нефтяного сектора Венесуэлы
Власти США вводят санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. В частности, под санкции попадает государственный нефтяной концерн PdVSA.
Об этом сообщил в понедельник министр финансов США Стивен Мнучин, пишет DW.
Венесуэла по-прежнему сможет продавать нефть на мировом рынке, однако вырученные средства будут направляться на заблокированные счета, доступа к которым у нынешнего руководства страны во главе с президентом Николасом Мадуро, не будет.
Несмотря на санкции, американские нефтеперерабатывающие заводы, зависящие от венесуэльских поставок, продолжат работу, как и американская дочка PdVSA под названием CITGO. Условием продолжения их деятельности является перечисление средств на счета, заблокированные для режима Мадуро.
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, который провозгласил себя исполняющим обязанности президента, тем временем объявил о грядущей смене руководства PdVSA и CITGO. Об этом гласит указ, опубликованный им в Twitter.
#ComunicadoOficial al pueblo de Venezuela de los avances logrados sobre el:— Juan Guaidó (@jguaido) 28 січня 2019 р.
Acuerdo en solicitud de protección de activos del Estado venezolano.#ANAvanzaConResultados pic.twitter.com/i7ec6UyKbm
Указ подписан Гуайдо в качестве президента Национальной ассамблеи и временно исполняющего обязанности президента страны.
Напоминаем:
- 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента страны перед тысячами демонстрантов.
- Президент США Дональд Трамп поддержал его.
- После этого Мадуро заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с США. Гуайдо же заявил, что страна сохраняет дипломатические отношения со всеми государствами.
- Евросоюз, Канада и ряд других стран выразили поддержку парламенту Венесуэлы во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.
- МИД России обвинил Вашингтон в попытке "провернуть в Венесуэле апробированные сценарии смены неугодных правительств" и не исключил вооруженное вмешательство извне.
- "Экстремистски настроенные противники законного правительства Венесуэлы, потерпев неудачу в попытках сместить Мадуро, в том числе путем его физического устранения, избрали максимально конфронтационный сценарий противостояния", – заявил МИД РФ .
- Там призвали венесуэльскую оппозицию "не становиться пешками в чужой шахматной игре" и вести диалог с Мадуро.
- Позже Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что на фоне протестов в Венесуэле в страну прибыли российские наемники из "ЧВК Вагнер" для охраны президента Николаса Мадуро.
- Европейский союз призвал как можно быстрее провести досрочные выборы в Венесуэле, в ином случае намерен признать лидера оппозиции Хуана Гуайдо в качестве руководителя страны.
- Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса на заседании ООН отверг это требование.
- Мадуро отклонил ультиматум ЕС по организации новых выборов в течение 8 дней.
- Военный атташе Венесуэлы в США Хосе Луис Сильва заявил о признании Хуана Гуаидо президентом страны.
- В Государственном департаменте США в связи с кризисом в Венесуэле создали должность специального представителя по вопросам этой страны. Эту должность занял Эллиот Абрамс.
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