Холодная камера, без воды: Денисова просит проверить, где удерживают украинского моряка
Омбудсмен Людмила Денисова призвала свою российскую коллегу проверить условия, в которых содержатся украинские моряки, в частности, Владимир Терещенко.
Об этом она написала в Facebook.
"Военнопленный украинский моряк Владимир Терещенко содержится в холодной аварийной камере старого корпуса московского СИЗО "Лефортово", где нет горячей воды", - заявила Денисова.
Кроме того, по ее словам, Терещенко сих пор не получил ни одного письма от родных и друзей.
"Они пишут ему уже больше двух месяцев, по несколько раз в неделю. Моряку отказали и в телефонных разговорах", - отметила омбудсмен.
Денисова попросила российского уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову помочь проверить, где содержатся украинские моряки и "в случае, если эти условия не соответствуют оговоренным ранее, перевести Владимира Терещенко в другую, более обустроенную камеру".
"И, конечно, предоставить ему возможность осуществления телефонных звонков и получения писем от родных. Жду реакции!", - подытожила омбудсмен.
Читайте также:
Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и захват украинских кораблей
Пленные моряки: где они сейчас, что их ждет и как Украина будет их освобождать
Напомним:
- 25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с 24 украинскими военных, трое из которых получили ранения.
- Украинским военнослужащим предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
- Всех украинских военнослужащих отправили в СИЗО "Лефортово" в Москве.
- В ходе допросов моряки заявили следователям ФСБ под протокол, что являются военнопленными.
- Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца – до 24 и 26 апреля – арест всем 24 военнопленным украинским морякам, которых обвиняют в РФ в незаконном пересечении границы РФ. Защитники моряков обжаловали решение суда.
- 27 января стало известно, что трех раненых военнопленных украинских моряков перевели из медчасти в "Матросской тишине" в СИЗО "Лефортово".