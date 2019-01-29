Холодная камера, без воды: Денисова просит проверить, где удерживают украинского моряка
Омбудсмен Людмила Денисова призвала свою российскую коллегу проверить условия, в которых содержатся украинские моряки, в частности, Владимир Терещенко.
Об этом она написала в Facebook.
"Военнопленный украинский моряк Владимир Терещенко содержится в холодной аварийной камере старого корпуса московского СИЗО "Лефортово", где нет горячей воды", - заявила Денисова.
Кроме того, по ее словам, Терещенко сих пор не получил ни одного письма от родных и друзей.
"Они пишут ему уже больше двух месяцев, по несколько раз в неделю. Моряку отказали и в телефонных разговорах", - отметила омбудсмен.
Денисова попросила российского уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову помочь проверить, где содержатся украинские моряки и "в случае, если эти условия не соответствуют оговоренным ранее, перевести Владимира Терещенко в другую, более обустроенную камеру".
"И, конечно, предоставить ему возможность осуществления телефонных звонков и получения писем от родных. Жду реакции!", - подытожила омбудсмен.
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