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Трех раненых украинских моряков перевели из больницы в СИЗО

Воскресенье, 27 января 2019, 22:13
Трех раненых украинских моряков перевели из больницы в СИЗО

В Москве трех военнопленных украинских моряков - Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороку - перевели из медчасти в "Матросской тишин" в СИЗО Лефортово.

Об этом 27 января сообщила российская активистка Виктория Ивлева. 

Ивлева не назвала точной даты перевода, который, по ее данным, осуществили 26 или 27 января. 

"Обнаружили мы это достаточно случайно, пытаясь записаться в электронную очередь на передачи.  Записаться не удалось, причина - не найден получатель. Теперь будем искать всех получателей по уже известному адресу на Лефортовском валу в СИЗО-2 "Лефортово", - отметила она. 

"Информацию о переводе раненых военнопленных моряков адвокаты смогут подтвердить или опровергнуть завтра (28 января - ред.), когда изоляторы вновь начнут работать для посещения адвокатами", - заявил в свою очередь адвокат Николай Полозов, представляющий интересы военнопленных украинцев.  

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Украинская правда

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Темы: пленныеморякиРосcияКерченский пролив
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