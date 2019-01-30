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Генпрокурор Венесуэлы требует начать расследование против Гуайдо

Среда, 30 января 2019, 00:58

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб призвал Верховный суд страны начать расследование против лидера оппозиции Хуана Гуайдо и заморозить его счета. Он также требует запретить главе Национальной ассамблеи покидать страну.

Об этом сообщает DW со ссылкой на Reuters.

В телеобращении Сааб заявил, что расследование в отношении Гуайдо должно начаться в связи с "различными случаями насилия, которые были вызваны в Венесуэле, начиная с 22 января".

Кроме этого, генпрокурор обвинил лидера оппозиции в том, что он помогает другим странам вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы.

Гуайдо, комментируя заявву Сааба, отметил, что он не недооценивает угрозу своего заключения, но подчеркнул, что не считает объявленные генпрокурором намерения "чем-то новым".

"Мы здесь, мы продолжим действовать и работать, чтобы противостоять гуманитарному кризису", - сказал он.

"Как депутат и глава Национальной ассамблеи Гуайдо имеет иммунитет от уголовных преследований, которого может лишить только Верховный суд страны", - пишет DW.

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Темы: Венесуэла
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