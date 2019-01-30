Генпрокурор Венесуэлы требует начать расследование против Гуайдо
Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб призвал Верховный суд страны начать расследование против лидера оппозиции Хуана Гуайдо и заморозить его счета. Он также требует запретить главе Национальной ассамблеи покидать страну.
Об этом сообщает DW со ссылкой на Reuters.
В телеобращении Сааб заявил, что расследование в отношении Гуайдо должно начаться в связи с "различными случаями насилия, которые были вызваны в Венесуэле, начиная с 22 января".
Кроме этого, генпрокурор обвинил лидера оппозиции в том, что он помогает другим странам вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы.
Гуайдо, комментируя заявву Сааба, отметил, что он не недооценивает угрозу своего заключения, но подчеркнул, что не считает объявленные генпрокурором намерения "чем-то новым".
"Мы здесь, мы продолжим действовать и работать, чтобы противостоять гуманитарному кризису", - сказал он.
"Как депутат и глава Национальной ассамблеи Гуайдо имеет иммунитет от уголовных преследований, которого может лишить только Верховный суд страны", - пишет DW.
Напоминаем:
- 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента страны перед тысячами демонстрантов.
- Президент США Дональд Трамп поддержал его.
- После этого Мадуро заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с США. Гуайдо же заявил, что страна сохраняет дипломатические отношения со всеми государствами.
- Евросоюз, Канада и ряд других стран выразили поддержку парламенту Венесуэлы во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.
- МИД России обвинил Вашингтон в попытке "провернуть в Венесуэле апробированные сценарии смены неугодных правительств" и не исключил вооруженное вмешательство извне.
- "Экстремистски настроенные противники законного правительства Венесуэлы, потерпев неудачу в попытках сместить Мадуро, в том числе путем его физического устранения, избрали максимально конфронтационный сценарий противостояния", – заявил МИД РФ .
- Там призвали венесуэльскую оппозицию "не становиться пешками в чужой шахматной игре" и вести диалог с Мадуро.
- Позже Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что на фоне протестов в Венесуэле в страну прибыли российские наемники из "ЧВК Вагнер" для охраны президента Николаса Мадуро.
- Европейский союз призвал как можно быстрее провести досрочные выборы в Венесуэле, в ином случае намерен признать лидера оппозиции Хуана Гуайдо в качестве руководителя страны.
- Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса на заседании ООН отверг это требование.
- Мадуро отклонил ультиматум ЕС по организации новых выборов в течение 8 дней.
- Военный атташе Венесуэлы в США Хосе Луис Сильва заявил о признании Хуана Гуаидо президентом страны.
- В Государственном департаменте США в связи с кризисом в Венесуэле создали должность специального представителя по вопросам этой страны. Эту должность занял Эллиот Абрамс.