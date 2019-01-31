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Суд и с третьей попытки не взялся за дело Добкина

Четверг, 31 января 2019, 12:16

Назначенное на среду в Дзержинском райсуде Харькова подготовительное заседание по делу народного депутата бывшего мэра Михаила Добкина о выделении земли по "кооперативной схеме" не состоялось.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

По словам пресс-секретаря суда Наталии Грошевой, заседание не состоялось, так как председательствующий судья Шишкин в отпуске.

"Следующее заседание назначено на 22 марта, 12:00", - сказала пресс-секретарь.

Подготовительное заседание по делу переносится уже третий раз (суд не смог взяться за дело ни в ноябре, ни в декабре 2018 года –ред.). До этого его не могли провести из-за неявки адвокатов и одного из обвиняемых.

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Напомним:

  • Генеральная прокуратура 11 октября 2018 года сообщила, что направила в суд дело народного депутата бывшего Харьковского городского головы Михаила Добкина о хищении более 75 гектаров земли.
  • Пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган заявила, что правоохранители собрали достаточно доказательств по делу и направили в суд обвинительный акт относительно шести человек.
  • Кроме Добкина, обвиняемыми по делу также главный архитектор города Харькова Сергей Чечельницкий, экс-заместитель Харьковского городского головы Татьяна Овинникова (советник городского головы), экс-заместитель начальника управления земельных отношений Борис Баронин (советник городского головы), Владимир Конюхов и Сергей Китченко.
  • Окочательное подозрение Добкину вручили в июле 2018 года. Его дело насчитывает 45 томов.
  • 13 июля 2017 года парламент дал согласие на привлечение к ответственности Михаила Добкина.
  • Сам нардеп, выступая в Раде, отметил что дело против него "рассыплется в суде".

Темы: Добкинсуд
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