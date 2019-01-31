Суд и с третьей попытки не взялся за дело Добкина

Назначенное на среду в Дзержинском райсуде Харькова подготовительное заседание по делу народного депутата бывшего мэра Михаила Добкина о выделении земли по "кооперативной схеме" не состоялось.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".



По словам пресс-секретаря суда Наталии Грошевой, заседание не состоялось, так как председательствующий судья Шишкин в отпуске.

"Следующее заседание назначено на 22 марта, 12:00", - сказала пресс-секретарь.



Подготовительное заседание по делу переносится уже третий раз (суд не смог взяться за дело ни в ноябре, ни в декабре 2018 года –ред.). До этого его не могли провести из-за неявки адвокатов и одного из обвиняемых.

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Напомним: