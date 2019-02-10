Полиция освободила всех задержанных на Подоле без вручения подозрений

Полиция вынесла постановления об освобождении задержанных на Подоле в Киеве активистов инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" и участников С14.

Об этом сообщил на своей странице в facebook адвокат Маси Найем.

"Полиция вынесла постановления об освобождении задержанных в порядке ст. 208 УПК по факту возможного нарушения ч. 4 ст. 296 УК. Основание - не получено достаточных доказательств в совершении лицами указанного уголовного преступления в связи с чем им не были вручены подозрения и не будут вручены по состоянию на время фактического задержания", - написал он.

Отмечается, что полиции необходимо провести ряд следственных действий, которые не могут быть выполнены в течение 24 часов.

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