Полиция освободила всех задержанных на Подоле без вручения подозрений

626 просмотров
Воскресенье, 10 февраля 2019, 01:01

Полиция вынесла постановления об освобождении задержанных на Подоле в Киеве активистов инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" и участников С14.

Об этом сообщил на своей странице в facebook адвокат Маси Найем.

"Полиция вынесла постановления об освобождении задержанных в порядке ст. 208 УПК по факту возможного нарушения ч. 4 ст. 296 УК. Основание - не получено достаточных доказательств в совершении лицами указанного уголовного преступления в связи с чем им не были вручены подозрения и не будут вручены по состоянию на время фактического задержания", - написал он.

Отмечается, что полиции необходимо провести ряд следственных действий, которые не могут быть выполнены в течение 24 часов.

Читайте также: 

Новые фамилии в деле Гандзюк, и кто на самом деле открыл тайну следствия

Напоминаем: 

  • 9 февраля на Контрактовой площади правоохранители задержали группу лиц - участников движения С14. По сообщению полиции, молодых людей задержали "с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами".
  • В это время на Подоле должно был состояться выступление кандидата в президенты Юлии Тимошенко. Во время ее выступления участники инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" планировали провести акцию, а участники С14 присоединиться к ней.
  • Задержанных доставили в отделение полиции, откуда позже выпустили, но забрали личные вещи. Активисты С14 требовали вернуть вещи, в помещении управления полиции произошла потасовка, после чего правоохранители применили силу к активистам. Среди задержанных - лидеры патриотических организаций Евгений Карась (С14), Богдан Ходаковский (Традиция и порядок) и Евгений Строкань (Неизвестный патриот).  
  • В полиции заявили, что по факту событий начато три уголовных производства по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч.1 ст.341 (Захват государственных зданий) и ч.4 ст.296 (хулиганство) УК.
  • В ГПУ заявили, что по факту инцидента в ЕРДР внесены сведения о совершении правоохранителями уголовного преступления.
  • Херсонская активистка Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября в больнице, находясь на лечении после нападения на нее с серной кислотой.
  • В декабре 2018 генпрокурор Юрий Луценко заявил, что заказчики, организаторы и исполнители убийства Гандзюк установлены. Правоохранители объявили о подозрении в организации нападения на Гандзюк гражданину по фамилии Левин.
  • Отец Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери сотрудничал с членом "Батькивщины" Владиславом Мангером и партийцем БПП Андреем Гордеевым.
  • После этого Владислав Мангер заявил, что прекращает членство в "Батькивщине" на время расследования.
  • 4 февраля участники инициативной группы "Кто заказал Катю Гандзюк" пикетировали администрацию президента Украины Порошенко и офис партии "Батькивщина", требуя наказать виновных в ее убийстве и требуя исключить из рядов партии председателя Херсонского облсовета Владимира Мангера, которого они считают причастным к делу.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: акции нападение на Гандзюк полиция


powered by lun.ua
По теме
"Батькивщина" исключила Мангера, рекомендует уйти из облсовета 9 февраля 2019, 23:49
К Авакову приехали "неравнодушные граждане": напомнили о деле Гандзюк 9 февраля 2019, 23:39
Активисты объяснили, зачем пришли на митинг Тимошенко 9 февраля 2019, 22:33
Все новости
Главные новости
"Батькивщина" исключила Мангера, рекомендует уйти из облсовета
Суд отменил решение НАБУ закрыть дело Гройсмана о злоупотреблении властью
В Киеве начали эвакуировать автомобили за нарушение правил парковки
Между участниками акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" и полицией произошли столкновения
Все новости
рейтинги

10 лучших городов мира для любителей еды

здоровье

6 типов боли в животе, которые не стоит игнорировать

исследование

Пиво после вина или вино после пива?

Фото

10 впечатляющих фотографий под микроскопом

Поиск по сайту
Архив
Весь архів