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Капитан скандального судна "Норд" сбежал в оккупированный Крым - РосСМИ

Понедельник, 11 февраля 2019, 08:29
Капитан скандального судна Норд сбежал в оккупированный Крым - РосСМИ
KP.RU

Капитан Крымского рыболовецкого сейнера "Норд" Владимир Горбенко, который был задержан украинскими пограничниками в марте прошлого года и исчез в конце января, якобы пребывает на территории оккупированного Крыма.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на мать Горбенко.

"Да, в субботу родненький вернулся", - цитирует агентство женщину.

Также эту информацию изданию подтвердила представитель компании-судовладельца Анна Шевелева.

"Капитан в России. Его возвращение - его личный успешный проект", - заявила она.

При этом Горбенко, не выходивший на связь с адвокатами с конца января 2019 года, дал в Крыму интервью "Комсомольской правде".

"У меня не было никаких ограничений на возврат домой. Границу пересек законно по паспорту РФ", - сказал капитан "Норда".

При этом он подчеркнул, что виноватым себя ни в чем не чувствовал и, по его мнению, законов он никаких не нарушал.

Напомним:

  • Адвокат капитана рыболовного судна "Норд" Владимира Горбенко Максим Могильницкий заявил об исчезновении своего подзащитного.
  • Могильницкий заявил, что связь с Горбенко исчезла 26 января.
  • В пресс-службе СБУ "Украинской правде" сообщили, что Горбенко не задерживали.
  • В Нацполиции "Украинской правде" заявили, что правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 "Умышленное убийство" (стандартная процедура в таких случаях -ред.) с дополнительной квалификацией - "пропавший без вести".
  • Следствие объявило капитану рыболовного судна "Норд" Владимиру Горбенко подозрение в совершении уголовного преступления по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".
  • Кроме этого Горбенко сообщено о еще одном подозрении по ст. 249 (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УК, по которой предусмотрена ответственность до 3 лет лишения свободы.
  • 25 марта 2018 года корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ.

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Темы: УкраинаКрымРосcиякорабли
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