Капитан скандального судна "Норд" сбежал в оккупированный Крым - РосСМИ
Капитан Крымского рыболовецкого сейнера "Норд" Владимир Горбенко, который был задержан украинскими пограничниками в марте прошлого года и исчез в конце января, якобы пребывает на территории оккупированного Крыма.
Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на мать Горбенко.
"Да, в субботу родненький вернулся", - цитирует агентство женщину.
Также эту информацию изданию подтвердила представитель компании-судовладельца Анна Шевелева.
"Капитан в России. Его возвращение - его личный успешный проект", - заявила она.
При этом Горбенко, не выходивший на связь с адвокатами с конца января 2019 года, дал в Крыму интервью "Комсомольской правде".
"У меня не было никаких ограничений на возврат домой. Границу пересек законно по паспорту РФ", - сказал капитан "Норда".
При этом он подчеркнул, что виноватым себя ни в чем не чувствовал и, по его мнению, законов он никаких не нарушал.
Напомним:
- Адвокат капитана рыболовного судна "Норд" Владимира Горбенко Максим Могильницкий заявил об исчезновении своего подзащитного.
- Могильницкий заявил, что связь с Горбенко исчезла 26 января.
- В пресс-службе СБУ "Украинской правде" сообщили, что Горбенко не задерживали.
- В Нацполиции "Украинской правде" заявили, что правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 "Умышленное убийство" (стандартная процедура в таких случаях -ред.) с дополнительной квалификацией - "пропавший без вести".
- Следствие объявило капитану рыболовного судна "Норд" Владимиру Горбенко подозрение в совершении уголовного преступления по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".
- Кроме этого Горбенко сообщено о еще одном подозрении по ст. 249 (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УК, по которой предусмотрена ответственность до 3 лет лишения свободы.
- 25 марта 2018 года корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ.