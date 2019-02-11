Капитан скандального судна "Норд" сбежал в оккупированный Крым - РосСМИ

Капитан Крымского рыболовецкого сейнера "Норд" Владимир Горбенко, который был задержан украинскими пограничниками в марте прошлого года и исчез в конце января, якобы пребывает на территории оккупированного Крыма.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на мать Горбенко.

"Да, в субботу родненький вернулся", - цитирует агентство женщину.

Также эту информацию изданию подтвердила представитель компании-судовладельца Анна Шевелева.

"Капитан в России. Его возвращение - его личный успешный проект", - заявила она.

При этом Горбенко, не выходивший на связь с адвокатами с конца января 2019 года, дал в Крыму интервью "Комсомольской правде".

"У меня не было никаких ограничений на возврат домой. Границу пересек законно по паспорту РФ", - сказал капитан "Норда".

При этом он подчеркнул, что виноватым себя ни в чем не чувствовал и, по его мнению, законов он никаких не нарушал.

Напомним: