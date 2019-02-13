В Сенат США внесли законопроект о новых санкциях против РФ за нападения на украинские суда

Сенаторы США внесли законопроект о новых санкциях против России из-за российской атаки на украинские суда в районе Керченского пролива и захват украинских моряков.

Об этом сообщается на сайте Сената США.

В проекте закона говорится о санкциях в ответ на вмешательство Кремля в демократические институты за рубежом относительно:

- ограничения на операции с государственным долгом РФ для инвесторов;

- о санкциях в отношении российских компаний, банков и проектов РФ по добыче сжиженного природного газа за рубежом;

- российский киберсектор;

- российские банки, "которые поддерживают усилия России по подрыву демократических институтов в других странах";

- политических деятелей, олигархов, членов семьи и других лиц, содействующих незаконным и коррупционным действиям, прямым или косвенным от имени Владимира Путина.

Отдельно указанные санкции против РФ касательно агрессии России в Украине:

- санкции против 24 агентов ФСБ, которые считаются причастными к нападению в районе Керченского пролива в ответ на задержание 24 украинских моряков Россией;

- санкции на российский судостроительный сектор в случае нарушения Россией свободы судоходства в Керченском проливе или в других местах мира;

- санкции по развитию сырой нефти в России;

- санкции на российские заявленные энергетические проекты за пределами России.

Документ внесли Боб Менендес, Линдси Грэм, Кори Гарднер, Бен Кардин и Джин Шахин.

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