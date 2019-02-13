В Сенат США внесли законопроект о новых санкциях против РФ за нападения на украинские суда
Сенаторы США внесли законопроект о новых санкциях против России из-за российской атаки на украинские суда в районе Керченского пролива и захват украинских моряков.
Об этом сообщается на сайте Сената США.
В проекте закона говорится о санкциях в ответ на вмешательство Кремля в демократические институты за рубежом относительно:
- ограничения на операции с государственным долгом РФ для инвесторов;
- о санкциях в отношении российских компаний, банков и проектов РФ по добыче сжиженного природного газа за рубежом;
- российский киберсектор;
- российские банки, "которые поддерживают усилия России по подрыву демократических институтов в других странах";
- политических деятелей, олигархов, членов семьи и других лиц, содействующих незаконным и коррупционным действиям, прямым или косвенным от имени Владимира Путина.
Отдельно указанные санкции против РФ касательно агрессии России в Украине:
- санкции против 24 агентов ФСБ, которые считаются причастными к нападению в районе Керченского пролива в ответ на задержание 24 украинских моряков Россией;
- санкции на российский судостроительный сектор в случае нарушения Россией свободы судоходства в Керченском проливе или в других местах мира;
- санкции по развитию сырой нефти в России;
- санкции на российские заявленные энергетические проекты за пределами России.
Документ внесли Боб Менендес, Линдси Грэм, Кори Гарднер, Бен Кардин и Джин Шахин.
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Напомним:
- 25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.
- После атаки пограничников РФ на украинские военные катера и взятия в плен украинских моряков российские "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных. Трое из них во время атаки россиян получили ранения.
- Украинским военнослужащим предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
- В ходе допросов все украинские военные заявили следователям ФСБ под протокол, что являются военнопленными.
- 24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой призвала Москву немедленно освободить украинских военных и обеспечить им медицинскую помощь и необходимую юридическую и/или консульскую помощь в соответствии с действующими положениями международного гуманитарного права – в частности, Женевских конвенций.